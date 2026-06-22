O atropelamento ocorreu a cerca de 50 metros de uma passarela existente no trechoReprodução
Homem morre ao tentar atravessar RJ-140 e ser atingido por carro em São Pedro da Aldeia
Acidente aconteceu na noite deste domingo (21), no Campo Redondo, a poucos metros de uma passarela existente na rodovia
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Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
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