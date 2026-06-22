O atropelamento ocorreu a cerca de 50 metros de uma passarela existente no trecho - Reprodução

O atropelamento ocorreu a cerca de 50 metros de uma passarela existente no trechoReprodução

Publicado 22/06/2026 17:50

São Pedro da Aldeia - Um homem morreu após ser atropelado na noite deste domingo (21) na RJ-140, em São Pedro da Aldeia. O acidente aconteceu nas proximidades do bairro Campo Redondo e mobilizou equipes de emergência e autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Segundo informações, a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um carro. O atropelamento ocorreu a cerca de 50 metros de uma passarela existente no trecho.

Com a força do impacto, o homem sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local antes da chegada do socorro.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência, enquanto os procedimentos de perícia e remoção do corpo foram realizados pelas autoridades competentes.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas para esclarecer as condições em que ocorreu o atropelamento.

O caso foi registrado e será apurado pelos órgãos responsáveis.