Carro boiando na Lagoa de Araruama em São Pedro da Adeia - Foto: Reprodução

Carro boiando na Lagoa de Araruama em São Pedro da Adeia Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 11:22

Um carro caiu na Laguna de Araruama, na noite deste sábado (27), na curva entre os bairros Poço Fundo e Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo nem sobre a dinâmica da ocorrência.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.