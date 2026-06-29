Local da troca de tiros em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Local da troca de tiros em São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 11:59

A loja Nova Car, em São Pedro da Aldeia, foi alvo de uma ação criminosa na manhã deste sábado (27).

Segundo o proprietário, os criminosos chegaram ao estabelecimento procurando por ele. Em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo e fugiram, abandonando a motocicleta utilizada na ação.

Ainda de acordo com o relato, havia um segurança no estacionamento no momento da ocorrência. O proprietário informou que a presença do profissional evitou que a situação tivesse um desfecho diferente.

Após o ocorrido, o proprietário afirmou que, na avaliação dele, o caso se tratou de uma tentativa de assalto.

Até o momento, a motivação da ação não foi esclarecida oficialmente. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e apurar as circunstâncias da ocorrência.

O espaço segue aberto para manifestação das autoridades e da defesa, caso haja novos esclarecimentos.