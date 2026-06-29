Local da troca de tiros em São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução
Criminosos efetuam disparos contra loja em São Pedro da Aldeia
Proprietário relatou que suspeitos procuravam por ele, abandonaram a motocicleta utilizada na fuga e o caso é investigado pela Polícia Civil
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Carro cai na Laguna de Araruama em São Pedro da Aldeia
Acidente ocorreu na curva entre os bairros Poço Fundo e Porto da Aldeia; causas serão apuradas
PRF de folga desconfia de carro em estacionamento de supermercado e descobre veículo roubado em São Pedro da Aldeia
Automóvel era clonado e havia sido roubado em Minas Gerais; motorista foi levado para a delegacia
Eduardo Paes dá o tom da pré-campanha e acena à Região dos Lagos
Em entrevista exclusiva, pré-candidato ao Governo do Estado falou sobre turismo, segurança, meio ambiente, infraestrutura e pregou parceria com os prefeitos
Daniela Soares leva Araruama ao centro do debate ambiental no Rio
Prefeita apresentou projetos da administração, destacou a recuperação e a importância da Laguna de Araruama e defendeu planejamento diante do crescimento da Região dos Lagos
Serginho se pronuncia sobre ameaças a Miguel cobra resposta rápida da polícia
Prefeito pede identificação dos autores e vice-prefeito diz que não recuará após denunciar intimidações contra ele e a esposa
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