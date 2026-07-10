F.M.B., foi localizado após trabalho de inteligência e diligênciasReprodução
Condenado por tráfico volta à prisão em São Pedro da Aldeia
Homem descumpriu as condições do regime, teve a regressão da pena determinada pela Justiça e foi localizado por agentes da 125ª DP durante uma operação
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Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
Representação aponta suspeitas de nepotismo, "rachadinha" e nomeações de pessoas ligadas à ex-vereadora de Araruama
São Pedro da Aldeia abre vagas para cursos gratuitos de qualificação
Aulas serão realizadas na Firjan Senai SESI e no Horto Escola Artesanal
Aprovação em alta embala novos anúncios de Marcelo Magno
Prefeito de Arraial anunciou R$ 250 milhões em licitações e explicou mudanças no secretariado durante entrevista
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