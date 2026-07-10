F.M.B., foi localizado após trabalho de inteligência e diligências - Reprodução

F.M.B., foi localizado após trabalho de inteligência e diligênciasReprodução

Publicado 10/07/2026 18:28

São Pedro da Aldeia - Um homem condenado a mais de dez anos de prisão por tráfico de drogas voltou para a cadeia na quarta-feira (9), em São Pedro da Aldeia. Ele cumpria pena em liberdade com monitoramento eletrônico, mas descumpriu as condições impostas pela Justiça, que determinou a regressão do regime prisional. A prisão foi realizada por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).

A operação foi realizada para cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça em maio deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado como F.M.B., foi localizado após trabalho de inteligência e diligências que apontaram o endereço onde ele estava escondido. As investigações também indicavam que ele continuava atuando no tráfico de drogas no município.

Durante a abordagem, de acordo com a corporação, o criminoso afirmou aos policiais que havia passado a noite vendendo drogas. Na revista pessoal, os agentes encontraram pinos de cocaína no bolso do condenado.

Após a prisão, ele foi levado para a 125ª DP, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.