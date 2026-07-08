Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT)Divulgação
São Pedro da Aldeia abre vagas para cursos gratuitos de qualificação
Aulas serão realizadas na Firjan Senai SESI e no Horto Escola Artesanal
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Aprovação em alta embala novos anúncios de Marcelo Magno
Prefeito de Arraial anunciou R$ 250 milhões em licitações e explicou mudanças no secretariado durante entrevista
Processo seletivo da Saúde tem inscrições abertas em São Pedro
As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio de formulário on-line, até as 17h desta sexta-feira (10)
Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
Reaproximação entre lideranças do PT reforça estratégia do ex-prefeito do Rio para consolidar uma ampla aliança na disputa pelo Governo do Estado
Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
Motorista foge após provocar acidente em São Pedro da Aldeia
Batida envolveu três veículos, provocou princípio de incêndio e aconteceu na manhã desta terça-feira (7)
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