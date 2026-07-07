Drogas estavam em compartimento secreto - Polícia Militar

Drogas estavam em compartimento secretoPolícia Militar

Publicado 07/07/2026 18:16

São Pedro da Aldeia - A Polícia Federal (PF) e o 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) apreenderam 68 kg de maconha escondidos em um compartimento secreto de um carro durante uma operação realizada na noite deste domingo (6), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Balneário, em São Pedro da Aldeia. O motorista foi preso em flagrante.

De acordo com a polícia, a ação faz parte de uma operação de combate ao tráfico de drogas nas principais rotas que ligam o litoral, especialmente a Região dos Lagos, ao interior do estado do Rio de Janeiro. O trabalho foi coordenado pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal, com apoio do 25º BPM, após semanas de levantamento de informações de inteligência.

Durante a operação, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do setor de inteligência da PM abordaram um Chevrolet Onix considerado suspeito. Na revista, os agentes encontraram um compartimento de fundo falso, onde estavam escondidos 68 tabletes de maconha, pesando cerca de um quilo cada.

Além da droga, foram apreendidos o veículo utilizado no transporte e dois aparelhos celulares. Segundo a polícia, o prejuízo estimado para o tráfico é de aproximadamente R$ 102 mil.

O motorista, identificado como R.d.C.M., de 35 anos, foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o destacamento da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Cabo Frio.

Após a apresentação da ocorrência, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e permaneceu preso à disposição da Justiça. Segundo a polícia, o homem possui cinco anotações criminais.