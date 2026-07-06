Itens apreendidos na ação - Polícia Militar

Itens apreendidos na açãoPolícia Militar

Publicado 06/07/2026 17:36

São Pedro da Aldeia - Um homem de 23 anos foi preso na tarde deste domingo (5) depois que policiais militares encontraram mais de 3 kg de drogas, uma arma de fogo e diversos materiais ligados ao tráfico em uma casa no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que o suspeito teria assumido a gerência do tráfico de drogas na comunidade do Morro dos Milagres e estaria armazenando entorpecentes e armamentos no imóvel, além de utilizar uma motocicleta azul para fazer o transporte das drogas.

Os policiais montaram uma ação no endereço e passaram a monitorar a movimentação. Durante a vigilância, o suspeito saiu da residência em uma motocicleta Honda CG 160 azul e foi abordado.

Ainda de acordo com a PM, o homem demonstrou nervosismo e, ao ser informado sobre a denúncia, confirmou que era o alvo da investigação. Conforme a ocorrência, ele autorizou a entrada das equipes no imóvel e indicou os locais onde estavam escondidos os materiais.

Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, duas munições intactas e duas deflagradas, uma réplica de pistola, 211 buchas de maconha, outras 44 porções maiores da mesma droga, 93 embalagens de skank, 32 cápsulas de cocaína, cerca de 150 gramas de um pó branco cuja composição será analisada, 42 frascos de loló, dois rádios transmissores com base, uma balança de precisão, material para embalar drogas, um aparelho celular, R$ 40 em espécie e a motocicleta utilizada pelo suspeito.

Somadas, as porções de maconha, skank e cocaína apreendidas ultrapassam 3 quilos de drogas.

O homem foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e, posteriormente, encaminhado à 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso.

O responsável pelo imóvel também foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.