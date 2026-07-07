Aulas serão realizadas na Firjan Senai SESI e no Horto Escola Artesanal - Foto: Reprodução

Aulas serão realizadas na Firjan Senai SESI e no Horto Escola ArtesanalFoto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 17:09

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em cinco áreas. As vagas são oferecidas por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a Firjan SENAI SESI.

As oportunidades são para os cursos de Assistente de Operações em Logística, Almoxarife, Eletricista de Obras e Operador de Sistemas Computacionais em Rede. As inscrições seguem abertas enquanto houver vagas, e será formada uma lista de espera para casos de desistência.

Os interessados podem se inscrever no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), que funciona no Horto Escola Artesanal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, ou na unidade da Firjan SENAI SESI, das 8h às 19h.

Podem participar pessoas a partir de 16 anos que tenham, no mínimo, o ensino fundamental incompleto, a partir do 5º ano. No momento da inscrição, é preciso apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de 18 anos também devem apresentar RG e CPF do responsável, além de declaração escolar original, caso ainda estejam estudando.

Cada curso oferece 20 vagas, com exceção do curso de Eletricista de Obras, que disponibiliza 22 vagas. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, com duração de 45 dias úteis.

Os cursos de Assistente de Operações em Logística e Eletricista de Obras acontecerão no Horto Escola Artesanal, assim como o de Assistente de Operações em Logística, que começa no dia 13 de julho. O curso de Almoxarife também terá início em 13 de julho, mas será realizado na unidade da Firjan SENAI SESI, onde também acontecerá o curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede, com início previsto para 27 de julho. Já o curso de Eletricista de Obras está previsto para começar em 3 de agosto, no Horto Escola Artesanal.

A Prefeitura informa que os cursos não oferecem ajuda de custo para transporte ou alimentação. O Horto Escola Artesanal fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, no bairro Balneário, próximo à UPA de São Pedro da Aldeia. Já a unidade da Firjan SENAI SESI está localizada na Nova São Pedro, às margens da RJ-140.