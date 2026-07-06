Inauguração contou com a presença do prefeito e de vereadoresAscom
Castra Móvel começa a funcionar em São Pedro da Aldeia
Unidade itinerante vai percorrer bairros do município oferecendo castração gratuita para cães e gatos
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Homem é preso com armas e 3 kg de drogas em São Pedro
Segundo a PM, suspeito indicou onde escondia o material durante a abordagem
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
Dr. Serginho fortalece parceria com o Estado e inaugura sede do 8º CPA em Cabo Frio
Nova estrutura da Polícia Militar reforça presença do Estado na Região dos Lagos e consolida segurança como uma das principais bandeiras da gestão municipal
Daniela Soares reúne secretariado e acelera agenda de entregas para o segundo semestre
Prefeita cobra cronograma de obras, acompanha projetos estratégicos e coloca saúde e infraestrutura no centro das prioridades
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