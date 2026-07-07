Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel - Foto: Reprodução

Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel Foto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 16:42

Os tutores de cães e gatos de São Pedro da Aldeia passam a contar com um novo serviço de castração gratuita. Foi inaugurado nesta segunda-feira (6) o Castra Móvel, unidade itinerante que vai percorrer diferentes bairros do município para ampliar o acesso ao procedimento e incentivar a guarda responsável dos animais.

A cerimônia de inauguração foi realizada no Centro Esportivo Municipal Rei Pelé, no bairro Campo Redondo, e contou com a presença do prefeito Fábio do Pastel e de vereadores da cidade.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho. A proposta é contribuir para o controle populacional de cães e gatos, além de fortalecer as ações voltadas à saúde pública e ao bem-estar animal.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, o Castra Móvel terá capacidade para realizar cerca de 120 atendimentos por mês. O serviço será oferecido de forma itinerante, seguindo um cronograma que será divulgado no site oficial da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.

Com a iniciativa, a administração municipal pretende ampliar o acesso da população ao programa de castração, levando o atendimento a diferentes regiões da cidade e reforçando as políticas públicas voltadas à proteção e aos cuidados com os animais.