Os três veículos envolvidos ficaram com danos causados pela colisão - RCFM

Os três veículos envolvidos ficaram com danos causados pela colisãoRCFM

Publicado 07/07/2026 18:19

São Pedro da Aldeia - Um motorista fugiu após provocar um acidente envolvendo três veículos na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, por volta das 11h30 desta terça-feira (7). Segundo as informações, o condutor de um Golf azul teria fechado um Fiesta e provocado a colisão.

Com o impacto da batida, o motorista do Fiesta perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e atingiu um Volkswagen Up branco que estava no local. O acidente aconteceu próximo ao retorno em frente à agência Aldeia Veículos.

Após a colisão, houve um princípio de incêndio, que foi controlado por funcionários da agência.

Ainda de acordo com as informações, o motorista do Golf deixou a cena do acidente sem prestar esclarecimentos. Ele fugiu com o veículo, que estava com o capô aberto.

Os três veículos envolvidos ficaram com danos causados pela colisão. Apesar do prejuízo material, não há informações sobre feridos.