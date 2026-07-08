Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) - Reprodução

Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)Reprodução

Publicado 08/07/2026 16:57

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado Público nº 001/2026, destinado à formação de cadastro de reserva e ao preenchimento de vagas em diversos cargos da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado Público nº 001/2026, destinado à formação de cadastro de reserva e ao preenchimento de vagas em diversos cargos da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Clique aqui para acessar o Edital de Abertura.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio de formulário on-line, até as 17h desta sexta-feira (10). Após a inscrição online, os candidatos deverão apresentar a documentação comprobatória nas datas previstas no cronograma para validação do cadastro.

O processo seletivo tem como objetivo fortalecer o atendimento prestado à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias Saúde da Família (ESF), Policlínica Municipal, CAPS, CAPSi, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Residência Terapêutica, Atenção Domiciliar, Departamento de Doenças Infectocontagiosas, Farmácia Municipal e demais unidades da Secretaria de Saúde, conforme a necessidade da administração.

Há oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, contemplando cargos como auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, cirurgião-dentista, cuidador de saúde mental, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta em diversas especialidades, médicos, médicos-veterinários, motoristas, psicólogo, recepcionista e terapeuta ocupacional.

A seleção será realizada por meio de análise documental, considerando os requisitos obrigatórios para cada função, além da avaliação de títulos, cursos complementares e experiência profissional, conforme critérios estabelecidos no edital.

Os candidatos convocados serão comunicados por e-mail, conforme informado no ato da inscrição, além da publicação oficial no portal da Prefeitura. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

Confira o cronograma do processo:

06 a 10/07/2026 – Inscrições – Portal da Prefeitura;

13/07/2026 – Divulgação da Relação dos Inscritos – Portal da Prefeitura;

14 a 15/07/2026 (das 9h às 16h) – Apresentação dos documentos para validar inscrição – Local a ser divulgado;

16 a 31/07/2026 – Análise dos documentos – SESAU;

03/08/2026 – Divulgação do Resultado com Pontuação e Classificação – Portal da Prefeitura;

04/08/2026 (das 9h às 16h) – Entrada de recurso – SESAU;

05/08/2026 – Divulgação do Resultado dos Recursos – Portal da Prefeitura e Informativo;

07/08/2026 – Homologação e divulgação do resultado, com pontuação e classificação final, após recurso – Portal da Prefeitura e Informativo.