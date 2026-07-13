Material foi encontrado durante fiscalização - Foto: Reprodução

Material foi encontrado durante fiscalização Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2026 15:46

Uma denúncia encaminhada ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia, resultou na apreensão de 44 carretéis de linha chilena na manhã deste domingo (12), durante uma ação da Polícia Militar no Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com as informações, a denúncia informava sobre a realização de um festival de pipas, onde estaria ocorrendo a comercialização de linha chilena. Policiais militares do 8º Grupamento de Polícia Ambiental (GPAm) seguiram até a Avenida dos Bandeirantes e, após receberem autorização para entrar no local, realizaram uma fiscalização.

Durante a vistoria, os agentes encontraram 44 carretéis de linha chilena, material produzido com quartzo moído e considerado até quatro vezes mais cortante que o cerol, representando grande risco para motociclistas, ciclistas e pedestres. Todo o material foi apreendido e a ocorrência registrada na 125ª Delegacia de Polícia.

A apreensão acontece poucos dias após o lançamento da campanha “Perigo no Ar, linha chilena não”, promovida pelo programa Linha Verde. A iniciativa, lançada em 2 de julho, busca conscientizar a população sobre os riscos da utilização e comercialização de linhas cortantes, especialmente durante o período de férias escolares, quando aumenta a prática de empinar pipas.

Segundo o Linha Verde, até a última sexta-feira (10), já haviam sido registradas 470 denúncias relacionadas à fabricação, venda e uso de cerol e linha chilena em todo o Estado do Rio de Janeiro.

A população pode colaborar denunciando casos de fabricação, comercialização ou uso desses materiais por meio dos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ambos com atendimento via WhatsApp anonimizado, além do aplicativo Disque Denúncia RJ e dos canais oficiais do programa.

