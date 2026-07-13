Procurados - Foto: Reprodução

Procurados Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2026 15:59

A Polícia Civil segue à procura de três homens acusados de participar de uma tentativa de homicídio ocorrida em abril deste ano, em São Pedro da Aldeia. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes, após a vítima iniciar um relacionamento com a ex-companheira de um dos suspeitos.

Neste domingo (12), o Disque Denúncia divulgou um cartaz para auxiliar a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) na localização de Alexsandro Pires, conhecido como “Batatinha”, de 52 anos; Isaque Fernandes Sabino, de 38; e Brendon Sohett de Lima, de 32 anos. Os três são considerados foragidos da Justiça.

De acordo com a investigação, o crime aconteceu na noite de 19 de abril. A Polícia aponta que Alexsandro teria planejado a ação, motivado por ciúmes. Isaque é apontado como o autor dos disparos contra a vítima, enquanto Brendon teria conduzido a motocicleta utilizada na abordagem e na fuga.

A vítima foi socorrida em estado grave e sobreviveu após receber atendimento médico. Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Justiça decretou a prisão preventiva dos três suspeitos, a pedido da autoridade policial da 125ª DP e com decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia. Eles respondem por tentativa de homicídio qualificado.

Segundo a Polícia, os três investigados possuem antecedentes criminais. Alexsandro tem registros por furto, posse de drogas, falsidade ideológica eleitoral, violência doméstica e receptação, além de passagem pelo sistema prisional em 2024. Isaque possui registros por lesão corporal, dano qualificado, violência doméstica e maus-tratos, tendo estado preso em 2021. Já Brendon tem antecedentes por tráfico de drogas e violência doméstica, com passagem pelo sistema prisional entre 2019 e 2020.

O Disque Denúncia reforça que qualquer informação sobre o paradeiro dos três foragidos pode ser repassada de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp (21) 2253-1177, que utiliza tecnologia para preservar a identidade do denunciante, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.