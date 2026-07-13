Procurados Foto: Reprodução
Três foragidos por tentativa de homicídio em São Pedro da Aldeia são procurados pelo Disque Denúncia
Crime ocorrido em abril teria sido motivado por ciúmes; Polícia Civil pede informações que ajudem a localizar os suspeitos
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
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Polícia apreende 44 carretéis de linha chilena após denúncia em São Pedro da Aldeia
Material foi encontrado durante fiscalização em festival de pipas no Parque Arruda; ocorrência foi registrada na 125ª DP
Condenado por tráfico volta à prisão em São Pedro da Aldeia
Homem descumpriu as condições do regime, teve a regressão da pena determinada pela Justiça e foi localizado por agentes da 125ª DP durante uma operação
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
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