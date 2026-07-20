Fiat Mobi abordado durante a operaçãoPolícia Militar
Casal é preso com 9 kg de drogas em tanque de carro em São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (20); ação conjunta apreendeu cinco quilos de crack e quatro quilos de pasta base de cocaína
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Medo de calote toma conta da Educação em Casimiro e pressão aumenta sobre Ramon Gidalte
Funcionários seguem sem salário, terceirizada cobra repasse da Prefeitura e crise ganha força nos bastidores políticos
Prefeitos se unem no Conderlagos e levam ao Estado uma lista de cobranças
Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
Deputado federal elogia iniciativa da Prefeitura, promete apoio à captação de recursos e vê potencial para projeção internacional do município
Daniela Soares sobe o tom e manda recado aos críticos durante entrega da nova frota
Em entrevista exclusiva, prefeita de Araruama defendeu os investimentos na Saúde, rebateu críticas da oposição e confirmou novos projetos para a rede municipal
Prefeito Ramon Gidalte, de Casimiro de Abreu, é acusado de calote
Município é apontado como responsável pelo atraso nos repasses da Educação, enquanto profissionais seguem sem salário
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