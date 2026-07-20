Fiat Mobi abordado durante a operação - Polícia Militar

Fiat Mobi abordado durante a operaçãoPolícia Militar

Publicado 20/07/2026 16:44

São Pedro da Aldeia - Um casal foi preso na madrugada desta segunda-feira (20) após ser flagrado transportando nove quilos de entorpecentes escondidos no tanque de combustível de um carro, em São Pedro da Aldeia. A ação resultou na apreensão de cinco quilos de crack e quatro quilos de pasta base de cocaína, além de três celulares e do veículo utilizado no transporte.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Delegacia da Polícia Federal de Macaé, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM). O Fiat Mobi conduzido pelo casal foi abordado após trabalho de inteligência que monitorava rotas usadas pelo tráfico interestadual de drogas entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Durante a revista, os agentes localizaram os entorpecentes escondidos no tanque de combustível do veículo, método utilizado para tentar dificultar a fiscalização.

Os suspeitos, identificados apenas pelas iniciais M.d.M., de 51 anos, e A.S.d.S., de 41 anos, foram levados, junto com o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Macaé.

Segundo as forças de segurança, a operação faz parte de uma estratégia para identificar, monitorar e interceptar veículos utilizados no transporte de drogas entre os dois estados. O casal permaneceu preso e responderá por tráfico de drogas.