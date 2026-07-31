Prisões ocorreram nos bairros Ponta do Ambrósio e Vinhateiro - Foto: Reprodução

Prisões ocorreram nos bairros Ponta do Ambrósio e VinhateiroFoto: Reprodução

Publicado 31/07/2026 19:12

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nesta quinta-feira (30), em São Pedro da Aldeia. As ocorrências aconteceram nos bairros Ponta do Ambrósio e Vinhateiro, onde a Polícia Militar apreendeu duas pistolas calibre 9 mm, carregadores, munições e outros materiais.

A primeira prisão aconteceu por volta das 11h50, na Rua A. Farias, no bairro Vinhateiro. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram até o local após receberem informações de que um homem estaria armado e ameaçando um morador da região.

Durante a abordagem, o suspeito informou que mantinha uma pistola Taurus PT 92 calibre 9 mm guardada em um armário da residência. A arma, um carregador e sete munições foram apreendidos. O homem foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permaneceu preso.

Já a segunda ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na Rua Antônio Soares da Fonseca, no bairro Ponta do Ambrósio. De acordo com a PM, equipes realizaram um cerco tático após receberem denúncias de que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo contra guarnições policiais.

Ainda segundo a corporação, durante a tentativa de fuga, o suspeito arremessou uma pistola Taurus PT 92 calibre 9 mm com numeração raspada sobre o telhado de uma residência. Após buscas, a arma foi localizada e apreendida.

Além da pistola, os policiais encontraram dois carregadores, 32 munições calibre 9 mm, um cinto, um porta-carregador e uma touca ninja. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.