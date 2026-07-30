Caminhões atrapalham passagem de moradoresReprodução
Galpão na RJ-140 gera queixas de moradores em São Pedro
Segundo relatos, moradores afirmam que já acionaram órgãos da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, mas os problemas persistem no km 8 da rodovia
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Polícia prende 2º suspeito de espancamento com morte em São Pedro
Investigação aponta que cinco pessoas participaram do crime, entre elas dois adolescentes; uma mulher segue foragida
Secretário de Segurança vai a público e nega nova onda de extorsões em Búzios
Coronel Gláucio Moreira afirma que investigação sobre esquema envolvendo a venda de água e botijões de gás começou em abril, levou à prisão de quatro suspeitos e que não há registros de novos casos
Após 10 anos de espera, Marcelo Magno entrega ETE de Monte Alto e promete nova etapa
Estação passa a operar com tratamento terciário, o mais avançado para limpeza do esgoto, e prefeito anuncia que a unidade da Praia Grande será a próxima a ser modernizada
Vantoil Martins reúne cerca de 2 mil pessoas em encontro
Praça do Canhão, em São Pedro da Aldeia, ficou movimentada com a chegada do público. Candidato do PSB disse que pretende atuar em defesa do interior na Assembleia Legislativa
Fábio do Pastel nega racha com Paulo Lobo e fala em 'intriga da oposição'
Prefeito afirma que relação com o ex-prefeito vai além da política e atribui rumores a adversários
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