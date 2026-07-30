Caminhões atrapalham passagem de moradores - Reprodução

Caminhões atrapalham passagem de moradoresReprodução

Publicado 30/07/2026 18:24

São Pedro da Aldeia - Moradores que vivem às margens da RJ-140, no km 8, em São Pedro da Aldeia, denunciam - Moradores que vivem às margens da RJ-140, no km 8, em São Pedro da Aldeia, denunciam transtornos causados pelas atividades de um galpão localizado em frente à antiga Divisa Madeiras. Segundo os relatos, o local gera barulho durante a madrugada, acúmulo de lixo e bloqueios na calçada e nas entradas das residências por caminhões estacionados.

Um dos moradores afirma que o galpão foi alugado por uma divisão da empresa Minas Rio e recebe, durante a madrugada, carretas carregadas com produtos da Elma Chips. De acordo com ele, o descarregamento das mercadorias ocorre durante toda a noite, com o uso de empilhadeiras e pranchas metálicas, produzindo um ruído constante que prejudica o descanso de quem mora na região.

Além do barulho, os moradores reclamam do descarte de lixo em frente ao galpão. Segundo o relato, há resíduos acumulados há vários dias, incluindo produtos vencidos, sem que o problema seja solucionado.

Outra queixa é em relação aos caminhões que atendem ao galpão. De acordo com os moradores, os veículos estacionam sobre a calçada e chegam a bloquear o acesso às garagens das casas, dificultando a entrada e a saída dos moradores.

Ainda segundo ele, as reclamações já foram encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente e ao setor de Ordem Pública de São Pedro da Aldeia, mas, até o momento, os problemas continuam.

O morador também lembrou que havia procurado o portal anteriormente para denunciar buracos na RJ-140. Após a publicação, um dos buracos foi tapado por um morador, mas, segundo ele, outros dois permanecem abertos e a iluminação pública na região continua sem solução.

A reportagem entrou em contato com os envolvidos e aguarda retorno.