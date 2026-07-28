Um dos carros ficou com a frente destruída - Reprodução

Um dos carros ficou com a frente destruídaReprodução

Publicado 28/07/2026 14:37

São Pedro da Aldeia - Um - Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na tarde desta segunda-feira (27) na RJ-106, na altura do bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia. A colisão chamou a atenção de quem passava pela rodovia e provocou lentidão no trânsito nos dois sentidos da pista.

Equipes de atendimento foram acionadas para socorrer as vítimas e garantir a segurança da via. O Corpo de Bombeiros realizou o primeiro atendimento no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre o que provocou o acidente.