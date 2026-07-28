Um dos carros ficou com a frente destruídaReprodução
Acidente entre dois carros é registrado na RJ-106, em São Pedro da Aldeia
Colisão aconteceu na altura do bairro Praia Linda, na tarde desta segunda-feira (27)
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