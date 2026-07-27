Lucas Morais MartinsDivulgação
Sócio suspeito de matar empresário em São Pedro da Aldeia é preso
Investigado pela morte de Henrique Cardoso Barreto apresentou-se à Polinter após mandado de prisão temporária ser expedido pela Justiça
Sócio suspeito de matar empresário em São Pedro da Aldeia é preso
Investigado pela morte de Henrique Cardoso Barreto apresentou-se à Polinter após mandado de prisão temporária ser expedido pela Justiça
Jovens ficam feridas após queda de bicicleta elétrica em São Pedro da Aldeia
Vítimas retornavam de uma festa quando perderam o controle do veículo
Foragido da Justiça é preso em São Pedro da Aldeia
Suspeito foi localizado no bairro São João durante ação das equipes do Serviço Reservado e do GAT
Lindbergh Farias participa de ato político com casa cheia em Cabo Frio
Vice-prefeito Miguel Alencar, presidente do PT cabo-friense e outras lideranças do partido participaram da mobilização política, no último sábado (25)
Ex-secretário Henrique Barreto é morto em imobiliária; sócio é suspeito
Engenheiro Lucas Morais teria fugido após atirar contra o empresário na frente de quatro pessoas; Polícia Civil investiga a motivação do crime
Empresário é baleado e morto em São Pedro da Aldeia
Henrique Barreto foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu
Afastamento do prefeito? Operação do Gaeco já teria mobilizado vereadores em Casimiro de Abreu
Repercussão da decisão judicial que determinou o bloqueio de até R$ 270 milhões em bens e contas motivou reunião de parlamentares, sobre próximos passos diante da crise causada por Ramon Gidalte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.