Lucas Morais Martins - Divulgação

Lucas Morais MartinsDivulgação

Publicado 27/07/2026 18:26

São Pedro da Aldeia - O engenheiro Lucas Morais Martins, investigado pela - O engenheiro Lucas Morais Martins, investigado pela morte do empresário Henrique Cardoso Barreto , apresentou-se à Polinter, na Cidade da Polícia, nesta seguda-feira (27), onde teve cumprido o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Ele é apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito do homicídio ocorrido na última sexta-feira (24), em São Pedro da Aldeia.

Segundo a investigação da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), Lucas era sócio da vítima e teria ido até a sede da empresa onde os dois trabalhavam. No local, após uma discussão, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra Henrique, que não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações também apuram a suspeita de que Lucas vinha desviando altas quantias da empresa em benefício próprio. Essa hipótese faz parte do inquérito e ainda está sendo investigada.

Os agentes iniciaram as diligências logo após o crime e, em menos de 24 horas, reuniram elementos que embasaram o pedido de prisão temporária do investigado. Após a expedição do mandado, equipes realizaram buscas para localizá-lo. A polícia informou que Lucas era considerado foragido até se apresentar espontaneamente à Polinter, onde a ordem judicial foi cumprida.

Henrique Cardoso Barreto foi morto na tarde de sexta-feira (24), dentro da empresa localizada no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na frente de quatro pessoas.

Segundo a investigação, o suspeito chegou ao local em um carro Hyundai Creta preto. Após uma discussão, ele teria sacado uma arma e atirado contra o empresário. A principal linha de investigação aponta que o desentendimento pode ter sido motivado por uma dívida entre os dois.

Após os disparos, Lucas teria ido até sua residência, buscado familiares e deixado a região.

Henrique chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia, mas morreu após dar entrada na unidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele chegou em parada cardiorrespiratória, com ferimentos na cabeça, no tórax e no ombro esquerdo. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada.

Henrique Cardoso Barreto foi secretário municipal de Esportes de Arraial do Cabo em 2010, durante a gestão do então prefeito Andinho, e também atuava no ramo imobiliário.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a motivação e todos os detalhes do crime. A reportagem tentou contato com a defesa de Lucas Morais, mas não localizou nenhum representante até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.