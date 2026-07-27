Os policiais encontraram com o suspeito uma motocicleta Honda CB 300F Twister - Polícia Militar

Os policiais encontraram com o suspeito uma motocicleta Honda CB 300F TwisterPolícia Militar

Publicado 27/07/2026 17:46

São Pedro da Aldeia - Um homem de 28 anos que estava foragido da Justiça foi - Um homem de 28 anos que estava foragido da Justiça foi preso na manhã deste domingo (26), no bairro São João, em São Pedro da Aldeia. Durante a ação, policiais militares apreenderam 323 tabletes de maconha, um drone que, segundo a PM, era usado para monitorar a movimentação de viaturas, além de uma motocicleta furtada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) chegaram ao endereço após levantamento e cruzamento de informações de inteligência. O homem, identificado pelas iniciais B.D.S.P., era alvo de um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Ainda segundo a corporação, ele é apontado como gerente do tráfico na comunidade Colina, em São Pedro da Aldeia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma motocicleta Honda CB 300F Twister. Após consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo apresentava indícios de adulteração e possuía registro de clonagem em São Paulo. Já na delegacia, uma nova verificação apontou que a moto havia sido furtada no município do Rio de Janeiro, em junho deste ano.

Na ação, também foi apreendido um drone que, conforme informações levantadas pela polícia, seria utilizado para acompanhar a circulação de viaturas na região.

Os agentes fizeram buscas no imóvel e em um terreno baldio próximo, onde localizaram 323 tabletes de maconha, totalizando cerca de 3,9 quilos da droga, conforme a ocorrência policial.

O homem foi levado inicialmente para a 125ª Delegacia de Polícia e, em seguida, encaminhado à 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça para cumprimento do mandado de prisão. O material apreendido foi apresentado na unidade policial.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do preso até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.