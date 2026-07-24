Henrique Barreto, proprietário da Henrique Imóveis e Construções - Reprodução

Henrique Barreto, proprietário da Henrique Imóveis e ConstruçõesReprodução

Publicado 24/07/2026 19:45

São Pedro da Aldeia - Um empresário foi baleado dentro da própria construtora na tarde desta sexta-feira (24), em São Pedro da Aldeia. A vítima é Henrique Barreto, proprietário da Henrique Imóveis e Construções, conhecido no município.

De acordo com as primeiras informações, um homem entrou no estabelecimento e, após uma discussão, efetuou vários disparos contra o empresário. Henrique foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, em estado grave, mas não resistiu e faleceu.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a prisão do suspeito.

A motivação do crime e a identidade do autor ainda são investigadas pela Polícia Civil. O caso foi registrado na delegacia da cidade, que apura as circunstâncias do atentado.