Henrique Barreto, proprietário da Henrique Imóveis e ConstruçõesReprodução
Empresário é baleado e morto em São Pedro da Aldeia
Henrique Barreto foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu
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Afastamento do prefeito? Operação do Gaeco já teria mobilizado vereadores em Casimiro de Abreu
Repercussão da decisão judicial que determinou o bloqueio de até R$ 270 milhões em bens e contas motivou reunião de parlamentares, sobre próximos passos diante da crise causada por Ramon Gidalte
Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
MPRJ mira esquema em contratos de Casimiro e Justiça bloqueia R$ 270 milhões
Medida atende a pedido do MPRJ após investigação apontar indícios de irregularidades em licitações, concentração de contratos e movimentações financeiras incompatíveis
Prefeito de Casimiro tenta se explicar por atraso de salário e recebe nova onda de críticas
Servidores da Educação cobram remuneração e criticam falta de solução da Prefeitura
Procon de São Pedro alerta sobre golpes usando nome do órgão
O órgão reforça que não envia notificações de cobrança, multas ou solicitações de pagamento por e-mail, SMS ou WhatsApp
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