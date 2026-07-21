A sede do órgão está localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro - Procon

A sede do órgão está localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no CentroProcon

Publicado 21/07/2026 18:59

São Pedro da Aldeia - O Procon de São Pedro da Aldeia orienta consumidores e empresários a redobrarem a atenção diante do envio de mensagens eletrônicas que utilizam indevidamente o nome da instituição para simular comunicações oficiais. O órgão reforça que não envia notificações de cobrança, multas ou solicitações de pagamento por e-mail, SMS ou WhatsApp.

As mensagens fraudulentas costumam informar a existência de supostas reclamações registradas contra CNPJs, processos administrativos ou multas inexistentes, com o objetivo de induzir o destinatário a fornecer dados pessoais ou financeiros ou realizar pagamentos indevidos. Em muitos casos, os textos utilizam linguagem alarmista e expressões como “ação necessária”, “pendência” ou “medidas judiciais” para gerar sensação de urgência.

A diretora-interina do Procon, Adriely Carvalho, recomenda à população que procure diretamente a sede do Procon ou canais oficiais em caso de dúvidas. “O Procon não envia cobranças, multas, relatórios por e-mail, WhatsApp ou SMS, e também não solicita pagamentos por esses canais. Se você receber esse tipo de mensagem, não clique em links e não forneça seus dados. Em caso de dúvida, procure diretamente a sede do Procon ou nossos canais oficiais. Informação e prevenção são as melhores formas de evitar golpes. Ressaltamos que não há um órgão oficial chamado Procon Brasil”, orientou.

Para entrar em contato com o Procon de São Pedro da Aldeia, a população pode enviar mensagens ou fazer ligações pelo número do WhatsApp (22) 99705-8003. A sede do órgão está localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.