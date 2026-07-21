A sede do órgão está localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no CentroProcon
Procon de São Pedro alerta sobre golpes usando nome do órgão
O órgão reforça que não envia notificações de cobrança, multas ou solicitações de pagamento por e-mail, SMS ou WhatsApp
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Homem é espancado após ataque por ciúmes em São Pedro
Suspeito é procurado pela polícia; vítima teve braços e pernas fraturados durante a agressão
Homem é preso com moto de placa adulterada em São Pedro da Aldeia
Guarda Civil flagrou motociclista sem capacete e trafegando na contramão durante patrulhamento no Centro
Marcelo Magno empossa 398 concursados e fortalece a Educação de Arraial do Cabo
Com a terceira convocação do concurso, gestão amplia quadro efetivo, reduz contratos temporários e reforça uma das principais bandeiras do governo
Visita de Altineu a Rio das Ostras reforça aliança do PL de olho em 2026
Deputado federal se reúne com o prefeito Carlos Augusto e o presidente da Câmara, Marciel, para discutir investimentos, emendas e fortalecer a articulação política do partido no município
Casal é preso com 9 kg de drogas em tanque de carro em São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (20); ação conjunta apreendeu cinco quilos de crack e quatro quilos de pasta base de cocaína
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