A motocicleta foi apreendida e permaneceu, junto com o condutor, à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legaisDivulgação/ Ascom
Homem é preso com moto de placa adulterada em São Pedro da Aldeia
Guarda Civil flagrou motociclista sem capacete e trafegando na contramão durante patrulhamento no Centro
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Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
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