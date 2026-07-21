A motocicleta foi apreendida e permaneceu, junto com o condutor, à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais - Divulgação/ Ascom

A motocicleta foi apreendida e permaneceu, junto com o condutor, à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legaisDivulgação/ Ascom

Publicado 21/07/2026 18:35

São Pedro da Aldeia - Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia na manhã de domingo (19), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com indícios de adulteração na placa de identificação. A abordagem aconteceu durante um patrulhamento preventivo na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, conhecida como Praça do Canhão, no Centro da cidade.

Segundo a Guarda Civil, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) avistaram uma motocicleta Honda Sahara 300 trafegando na contramão e sendo conduzida por um homem sem capacete. Durante a abordagem, foi constatado que parte dos caracteres da placa estava coberta com fita isolante, dificultando a identificação do veículo.

O motociclista foi levado inicialmente para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, e, em seguida, encaminhado à 126ª DP, em Cabo Frio, que funciona como Central de Flagrantes. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante.

A motocicleta foi apreendida e permaneceu, junto com o condutor, à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais.