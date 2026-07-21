Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da agressão - Região dos Lagos Notícias

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da agressãoRegião dos Lagos Notícias

Publicado 21/07/2026 18:50

São Pedro da Aldeia - Um homem identificado como R. sofreu fraturas graves nos braços e nas pernas após ser espancado em São Pedro da Aldeia. O caso teria sido motivado por ciúmes envolvendo um relacionamento do passado.

Segundo relatos, o principal suspeito, identificado como A., teria atacado a vítima ao descobrir que ela havia se relacionado com uma ex-companheira, mesmo sem manter mais qualquer vínculo com a mulher.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da agressão. A violência das cenas chamou a atenção pela intensidade do ataque.

Segundo relatos, a vítima sofreu ferimentos graves, com fraturas nos braços e nas pernas, e precisou de atendimento médico.

O suspeito é procurado pelas autoridades e, até o momento, permanece foragido. O caso será investigado para esclarecer todas as circunstâncias da agressão e localizar o responsável.