Henrique Cardoso Barreto - Foto: Reproução

Henrique Cardoso BarretoFoto: Reproução

Publicado 26/07/2026 13:23

A investigação sobre a morte do empresário Henrique Cardoso Barreto, ex-secretário municipal de Esportes de Arraial do Cabo, avançou com a identificação do principal suspeito do crime. Segundo informações apuradas, Lucas Morais, engenheiro e sócio da vítima na imobiliária onde ocorreu o assassinato, é apontado como autor dos disparos.



Henrique foi morto na tarde desta sexta-feira (24), dentro do estabelecimento localizado no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na frente de quatro pessoas que estavam no local.



De acordo com informações da investigação, o suspeito teria chegado ao imóvel em um Creta preto, com placa de final 171. Após uma discussão com Henrique, Lucas teria sacado uma arma e efetuado os disparos. A principal linha investigada é que o desentendimento teria relação com uma dívida entre os dois.



Depois do crime, o suspeito teria ido até a residência, buscado familiares e deixado o local. Equipes das forças de segurança realizam buscas para tentar localizar Lucas Morais.



Henrique foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele chegou à unidade em parada cardiorrespiratória, com ferimentos na cabeça, no tórax e no ombro esquerdo.



A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, incluindo massagem cardíaca, ventilação mecânica e administração de medicamentos, mas Henrique não resistiu e teve a morte confirmada.



Henrique Cardoso Barreto foi secretário municipal de Esportes de Arraial do Cabo em 2010, durante a gestão do então prefeito Andinho. Além da atuação na política, ele era empresário no ramo imobiliário.



A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. Imagens de câmeras de segurança da imobiliária e de imóveis próximos devem ajudar na apuração.



A reportagem tentou contato com a defesa de Lucas Morais, mas não localizou nenhum representante até o fechamento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.