Henrique Cardoso BarretoFoto: Reproução
Henrique foi morto na tarde desta sexta-feira (24), dentro do estabelecimento localizado no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na frente de quatro pessoas que estavam no local.
De acordo com informações da investigação, o suspeito teria chegado ao imóvel em um Creta preto, com placa de final 171. Após uma discussão com Henrique, Lucas teria sacado uma arma e efetuado os disparos. A principal linha investigada é que o desentendimento teria relação com uma dívida entre os dois.
Depois do crime, o suspeito teria ido até a residência, buscado familiares e deixado o local. Equipes das forças de segurança realizam buscas para tentar localizar Lucas Morais.
A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, incluindo massagem cardíaca, ventilação mecânica e administração de medicamentos, mas Henrique não resistiu e teve a morte confirmada.
Henrique Cardoso Barreto foi secretário municipal de Esportes de Arraial do Cabo em 2010, durante a gestão do então prefeito Andinho. Além da atuação na política, ele era empresário no ramo imobiliário.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. Imagens de câmeras de segurança da imobiliária e de imóveis próximos devem ajudar na apuração.
A reportagem tentou contato com a defesa de Lucas Morais, mas não localizou nenhum representante até o fechamento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.
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