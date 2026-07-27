As jovens receberam atendimento médico e não sofreram ferimentos graves - Reprodução

As jovens receberam atendimento médico e não sofreram ferimentos gravesReprodução

Publicado 27/07/2026 18:13

São Pedro da Aldeia - Duas jovens ficaram feridas após um - Duas jovens ficaram feridas após um acidente com uma bicicleta elétrica na madrugada do no domingo (26), nas proximidades da Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com informações obtidas no local, as jovens retornavam de uma festa quando, por motivos ainda não esclarecidos, perderam o controle da bicicleta elétrica e caíram.

Um pastor evangélico passava pela região no momento do acidente. Ele parou para prestar auxílio às vítimas e permaneceu no local até a chegada da equipe de atendimento.

As jovens relataram dores após a queda, receberam atendimento médico e não sofreram ferimentos graves. O acidente ocorreu no início do último fim de semana.