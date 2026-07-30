Prisão de Cauê Guimarães Farias de Souza - Reprodução

Prisão de Cauê Guimarães Farias de SouzaReprodução

Publicado 30/07/2026 17:48

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil - A Polícia Civil prendeu mais um suspeito de envolvimento no homicídio de um homem espancado até a morte em São Pedro da Aldeia. A prisão de Cauê Guimarães Farias de Souza foi realizada na quarta-feira (29), durante a segunda fase da Operação Círculo de Sangue, conduzida por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).

O crime aconteceu na madrugada de 14 de junho deste ano. Segundo as investigações, a vítima se envolveu em um desentendimento e, em seguida, passou a ser perseguida pelos ocupantes de um carro. Ela foi cercada em um posto de combustíveis e agredida por vários minutos com socos, chutes, pauladas e golpes de faca. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou logo após o homicídio. Em apenas dois dias, os agentes conseguiram identificar o veículo usado na ação e os suspeitos, a partir de depoimentos, imagens de câmeras de segurança, perícias e trabalho conjunto com outros órgãos.

A primeira fase da Operação Círculo de Sangue foi realizada em 1º de julho, quando Guilherme Alves da Silva foi preso. Com o avanço das investigações, os policiais identificaram os demais envolvidos e cumpriram, nesta semana, o segundo mandado de prisão temporária, desta vez contra Cauê Guimarães Farias de Souza.

Durante a operação, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado aos investigados. No imóvel, os policiais encontraram uma arma de fogo e 16 munições intactas. O material foi apreendido e será submetido à perícia.

Segundo a 125ª DP, cinco pessoas participaram do homicídio. Entre elas estão dois adolescentes, que tinham 13 e 15 anos na época dos fatos. Conforme a investigação, o adolescente de 13 anos foi apontado como o responsável pelos golpes de faca que atingiram a vítima.

A Polícia Civil também identificou o envolvimento de Andrea Gonçalves Pinheiro no crime. Contra ela foi expedido mandado de prisão, mas a suspeita continua foragida. As buscas para localizá-la seguem em andamento.

A reportagem tentou contato com a defesa dos investigados, mas não conseguiu localizá-la até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.