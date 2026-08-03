Inscrições serão realizadas a partir desta segunda-feira (3) em duas unidades da rede municipal - Foto: Reprodução

Inscrições serão realizadas a partir desta segunda-feira (3) em duas unidades da rede municipalFoto: Reprodução

Publicado 03/08/2026 13:13 | Atualizado 03/08/2026 13:14

As vagas para matrícula inicial e transferência externa serão disponibilizadas, conforme a oferta de cada unidade, na Escola Municipal Antônio Rodrigues dos Santos (Porto do Carro) e na Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-Militar (Fluminense).

A Escola Municipal Vinhateiro, que oferta a EJAI no período diurno, realizará apenas transferências entre escolas da Rede Municipal. A unidade não abrirá vagas para novas matrículas nem para estudantes oriundos de outras redes de ensino.

A secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, destacou que a EJAI representa uma oportunidade de transformação por meio do acesso à educação. “A Educação de Jovens, Adultos e Idosos oferece uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos, concluir etapas da educação básica e construir novas perspectivas para o futuro. Nosso compromisso é garantir uma educação inclusiva, acolhedora e acessível para todos”, afirmou.

PARA PESSOAS A PARTIR DOS 15 ANOS

A modalidade é destinada a pessoas com 15 anos ou mais que desejam iniciar ou dar continuidade aos estudos. Os candidatos que não possuírem documentação comprobatória da escolaridade anterior passarão por um processo de classificação para definição da etapa de ensino mais adequada.

Para efetivar a matrícula, o interessado deverá comparecer à unidade escolar escolhida, durante o horário de funcionamento, apresentando a documentação exigida pela Secretaria Municipal de Educação, entre eles documento de identificação, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, Cartão Nacional de Saúde (CNS), uma foto 3×4 e histórico escolar ou documento de transferência, quando houver.