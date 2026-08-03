Qualquer informação que possa contribuir para localizar Priscila pode ser repassada pelos telefones (22) 99921-1179 ou (22) 99918-7475.Foto: Repropdução
Mãe busca filha desaparecida há duas semanas na Região dos Lagos
Moradora de São Pedro da Aldeia, Priscila Marques Paiva, de 34 anos, saiu de casa e não foi mais vista. Segundo a mãe, ela enfrenta dependência química e pode estar em Macaé ou Campos
Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
Paes reforça apoio e diz que Vantoil Martins 'é necessário' na Alerj
No primeiro fim de semana após oficializar a candidatura, Vantoil recebeu caravanas, aliados e lideranças políticas em um ato realizado em Iguaba Grande
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Prefeitura de São Pedro abre novas matrículas para jovens, adultos e idosos
Modalidade para pessoas de 15 anos ou mais. Inscrições serão realizadas a partir desta segunda-feira (3) em duas unidades da rede municipal
Dois homens são presos com pistolas em São Pedro da Aldeia
Prisões ocorreram nos bairros Ponta do Ambrósio e Vinhateiro; armas, munições e outros materiais foram apreendidos
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