Qualquer informação que possa contribuir para localizar Priscila pode ser repassada pelos telefones (22) 99921-1179 ou (22) 99918-7475. - Foto: Repropdução

Qualquer informação que possa contribuir para localizar Priscila pode ser repassada pelos telefones (22) 99921-1179 ou (22) 99918-7475.Foto: Repropdução

Publicado 03/08/2026 13:20

São Pedro da Aldeia - A família de Priscila Marques Paiva vive dias de angústia desde o desaparecimento da moradora de São Pedro da Aldeia. Segundo a mãe, Joana Marques, ela está - A família de Priscila Marques Paiva vive dias de angústia desde o desaparecimento da moradora de São Pedro da Aldeia. Segundo a mãe, Joana Marques, ela está desaparecida há 14 dias , e os familiares fazem um apelo para que qualquer informação sobre seu paradeiro seja comunicada o quanto antes.

De acordo com Joana, Priscila é dependente química e apresenta episódios de surto. Nessas ocasiões, segundo a mãe, ela costuma caminhar por longas distâncias. A principal hipótese da família é que ela tenha seguido, a pé, em direção aos municípios de Macaé ou Campos dos Goytacazes.

A família mora no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, e pede a colaboração da população para ajudar nas buscas. Qualquer informação que possa contribuir para localizar Priscila pode ser repassada pelos telefones (22) 99921-1179 ou (22) 99918-7475.

Os familiares reforçam o pedido para que, caso alguém veja Priscila ou tenha qualquer informação sobre seu paradeiro, entre em contato imediatamente. A divulgação também pode ajudar a fazer com que ela retorne em segurança para casa.