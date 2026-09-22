Drogas estavam dentro da mochila do acusado - Polícia Militar

Drogas estavam dentro da mochila do acusadoPolícia Militar

Publicado 22/09/2026 14:58 | Atualizado 22/09/2026 18:03





A abordagem aconteceu por volta de 0h20, após uma troca de informações entre agentes do Serviço Reservado e do GAT. De acordo com o registro policial, as equipes receberam uma denúncia indicando que um homem com determinadas características estaria transportando drogas em uma mochila dentro de um ônibus. O suspeito foi descrito como um homem negro, usando short, que estaria sentado no coletivo com a mochila aos pés. Um homem identificado como P. D. S. C., de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (22), após ser abordado dentro de um ônibus na RJ-106, na altura do km 105, em São Pedro da Aldeia . Segundo a ocorrência, ele transportava quatro tabletes de maconha, que totalizaram cerca de quatro quilos, dentro de uma mochila que estava aos seus pés durante a viagem.A abordagem aconteceu por volta de 0h20, após uma troca de informações entre agentes do Serviço Reservado e do GAT. De acordo com o registro policial, as equipes receberam uma denúncia indicando que um homem com determinadas características estaria transportando drogas em uma mochila dentro de um ônibus. O suspeito foi descrito como um homem negro, usando short, que estaria sentado no coletivo com a mochila aos pés.



Com as informações, a equipe posicionou a viatura na rodovia, em frente ao McDonald’s, e realizou a abordagem de um ônibus da empresa 1001. Os policiais entraram no veículo e localizaram um passageiro com as mesmas características informadas na denúncia. Ele estava sentado sozinho, no banco da janela, enquanto a mochila permanecia no espaço próximo aos seus pés.