Drogas estavam dentro da mochila do acusadoPolícia Militar

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Renata Cristiane
Um homem identificado como P. D. S. C., de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (22), após ser abordado dentro de um ônibus na RJ-106, na altura do km 105, em São Pedro da Aldeia. Segundo a ocorrência, ele transportava quatro tabletes de maconha, que totalizaram cerca de quatro quilos, dentro de uma mochila que estava aos seus pés durante a viagem.

A abordagem aconteceu por volta de 0h20, após uma troca de informações entre agentes do Serviço Reservado e do GAT. De acordo com o registro policial, as equipes receberam uma denúncia indicando que um homem com determinadas características estaria transportando drogas em uma mochila dentro de um ônibus. O suspeito foi descrito como um homem negro, usando short, que estaria sentado no coletivo com a mochila aos pés.

Com as informações, a equipe posicionou a viatura na rodovia, em frente ao McDonald’s, e realizou a abordagem de um ônibus da empresa 1001. Os policiais entraram no veículo e localizaram um passageiro com as mesmas características informadas na denúncia. Ele estava sentado sozinho, no banco da janela, enquanto a mochila permanecia no espaço próximo aos seus pés.
Suspeito confessou posse das drogas

Segundo a ocorrência, após ser informado sobre o teor da denúncia, o suspeito confessou aos policiais que havia drogas dentro da mochila. Durante a revista, os agentes encontraram quatro tabletes grandes de erva seca prensada, em formato de tijolo, além de um saco pequeno contendo mais erva seca picada. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

Ainda conforme o registro, o homem relatou aos agentes que estava transportando a droga com destino à Rodoviária de Cabo Frio. De acordo com o relato registrado na ocorrência, o objetivo seria entregar o material a outra pessoa no terminal rodoviário. Pelo transporte, ele receberia R$ 1 mil.

Nenhuma quantia em dinheiro foi encontrada com o suspeito durante a abordagem. Além da droga, os agentes apreenderam um aparelho celular iPhone, que também foi levado para a unidade policial junto com o restante do material.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde a ocorrência foi registrada e o material permaneceu apreendido. Ele permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.