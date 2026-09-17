A Unidade Firjan SENAI de São Pedro da Aldeia está com inscrições abertas para cursos técnicos destinados a alunos devidamente matriculados no 2º e 3º anos da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa é realizada por meio do PROPAG.
De acordo com a divulgação, os estudantes participantes recebem bolsa permanência, conforme as regras estabelecidas pelo programa.
Entre os cursos disponíveis estão:
Técnico em Planejamento e Controle da Produção – manhã; Técnico em Planejamento e Controle da Produção – tarde; Técnico em Logística – manhã; Técnico em Logística – tarde; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – manhã. As atividades serão realizadas na unidade da Firjan SENAI em São Pedro da Aldeia. A proposta é oferecer formação profissional aos estudantes da rede estadual. A unidade também orienta que os interessados consultem os requisitos antes de realizar a inscrição.
Inscrições: “acesse o site da Firjan SENAI para conferir os requisitos e se inscrever” (https://reference-url-citation.invalid/0). A divulgação também solicita que as informações sejam compartilhadas com estudantes da Rede Estadual de Ensino interessados nos cursos.
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