Unidade Firjan SENAI de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Unidade Firjan SENAI de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 17/09/2026 17:46

A Unidade Firjan SENAI de São Pedro da Aldeia está com inscrições abertas para cursos técnicos destinados a alunos devidamente matriculados no 2º e 3º anos da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa é realizada por meio do PROPAG.

De acordo com a divulgação, os estudantes participantes recebem bolsa permanência, conforme as regras estabelecidas pelo programa.

Entre os cursos disponíveis estão:

Técnico em Planejamento e Controle da Produção – manhã;

Técnico em Planejamento e Controle da Produção – tarde;

Técnico em Logística – manhã;

Técnico em Logística – tarde;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – manhã.

As atividades serão realizadas na unidade da Firjan SENAI em São Pedro da Aldeia. A proposta é oferecer formação profissional aos estudantes da rede estadual. A unidade também orienta que os interessados consultem os requisitos antes de realizar a inscrição.