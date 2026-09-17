Drogas e arma apreendidas durante ocorrência - Polícia Militar

Drogas e arma apreendidas durante ocorrênciaPolícia Militar

Publicado 17/09/2026 14:31

Um jovem de 19 anos, identificado pelas iniciais J. P. P. V. e conhecido pelo apelido “55”, foi preso na noite desta quarta-feira (16), por volta das 22h, na Rua Antônio Araújo Mendonça, na localidade da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia . De acordo com a Polícia Militar, o acusado foi flagrado com um revólver Taurus 605 calibre 38, quatro munições intactas, 141 porções de cocaína, um celular e R$ 47 em espécie.

Segundo a corporação, a equipe seguia de Cabo Frio em direção à 2ª Companhia quando passou pela praça do bairro, ponto mapeado como local de venda de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP), e observou diversos homens em atitude suspeita.

Ao parar a viatura para a abordagem, o grupo fugiu beirando a lagoa pela água. Os policiais fizeram o cerco e capturaram o suspeito, achando com ele a arma, munições, parte dos entorpecentes e R$ 6 em espécie. Durante a varredura no percurso da fuga, o restante da droga e mais R$ 45 foram recuperados.

O jovem, morador do bairro Jacaré, em Cabo Frio, foi levado para a delegacia e permaneceu preso.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.