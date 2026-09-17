Drogas e arma apreendidas durante ocorrênciaPolícia Militar
Homem é preso com revólver e cocaína após fuga pela lagoa em São Pedro
Acusado tentou fugir pela água com grupo de suspeitos durante abordagem policial na praça do bairro
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Acusado tentou fugir pela água com grupo de suspeitos durante abordagem policial na praça do bairro
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
Campeonato de Futebol de São Pedro volta após mais de 20 anos
Competição reúne oito equipes e teve abertura neste domingo (13), no campo do São Pedro Esporte Clube
Comerciantes cobram transparência após prejuízos na festa de Casimiro
Trabalhadores e frequentadores criticam cobranças de taxas altas, omissão de dados públicos e indícios de favorecimento em contrato milionário
Alexandre Martins participa da inauguração da primeira agência bancária da Rasa
Agência foi uma das condições impostas pela Prefeitura na licitação que definiu o banco responsável pela folha dos servidores municipais
Motociclistas são flagrados fazendo "grau" em São Pedro e Araruama
Registros publicados nas redes sociais mostram condutores com a roda dianteira levantada; imagens foram feitas em São Pedro da Aldeia e Bananeiras, em Araruama
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