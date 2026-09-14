Simulacro de arma foi apreendido - Polícia Militar

Simulacro de arma foi apreendido Polícia Militar

Publicado 14/09/2026 14:52

Uma discussão entre vizinhos por causa do estacionamento de um trailer terminou com a apreensão de um simulacro de pistola neste domingo (13), em São Pedro da Aldeia . A ocorrência foi registrada na Rua Mario Pereira de Souza, no bairro Balneário São Pedro II, após um homem relatar à Polícia Militar que teria sido ameaçado pelo vizinho.

Segundo o registro, a vítima contou que o vizinho havia estacionado o veículo de forma a dificultar o acesso e o estacionamento de seu trailer, usado como veículo de trabalho. Durante o desentendimento, o acusado teria feito ameaças e pedido ao pai que pegasse uma arma de fogo dentro da residência para resolver a situação.

Quando a equipe chegou ao endereço, o homem apontado como autor da ameaça não estava na residência. O pai informou aos policiais que o filho estava trabalhando e autorizou a entrada da equipe no imóvel.

Os policiais perguntaram ao morador se havia alguma arma na casa e se o filho fazia parte de alguma força de segurança. Ele respondeu que não às duas perguntas, mas apresentou um objeto semelhante a uma arma e informou que se tratava de uma arma de pressão. Segundo o morador, aquele era o único objeto do tipo existente na residência.

O homem não apresentou documentação referente ao objeto. Por isso, o simulacro foi apreendido e levado para a 125ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi apresentado à autoridade policial e registrado em um Auto de Apreensão.

As partes foram ouvidas e orientadas sobre as providências cabíveis. O simulacro permaneceu sob responsabilidade da autoridade policial.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.