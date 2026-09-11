Transporte Público de São Pedro da Aldeia Foto: Ascom
Mulheres podem desembarcar fora dos pontos após as 22h em São Pedro
Medida está prevista na Lei nº 3.382/2026 e permite que passageiras indiquem outro local para desembarque durante o trajeto
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Jacaré aparece em muro de casa após chuva em São Pedro da Aldeia
Animal foi encontrado próximo a uma residência após o temporal e acabou sendo resgatado pelos bombeiros
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
Ex-secretário de Cultura morre em São Pedro da Aldeia
Francisco Carlos da Costa, conhecido como Cantarelli, também atuou como poeta, escritor e artista no município
Acidente na Amaral Peixoto causa congestionamento em São Pedro
Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (10), na altura do Balneário, próximo à UPA Pediátrica
André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
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