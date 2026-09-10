Francisco Carlos da Costa, conhecido como Cantarelli - Foto: Reprodução

Francisco Carlos da Costa, conhecido como CantarelliFoto: Reprodução

Publicado 10/09/2026 17:34 | Atualizado 10/09/2026 17:35

Francisco Carlos da Costa, conhecido como Cantarelli, morreu na madrugada desta quinta-feira (10), em São Pedro da Aldeia . A informação foi divulgada pelo perfil Olhar Aldeense Plus.

Cantarelli foi secretário de Cultura do município e também atuou como poeta, escritor e artista. Segundo a publicação, ele era neto de pescador do bairro Boqueirão e mantinha relação com atividades culturais da cidade.

Entre os trabalhos atribuídos a Cantarelli está a criação do Bloco dos Bonecões, em 2002. O bloco passou a integrar o carnaval de São Pedro da Aldeia. Na literatura, participou de Feiras Literárias realizadas no município e escreveu obras como o soneto “Matriz da Aldeia de São Pedro”.

A publicação também informa que Cantarelli plantou figueiras na praia do município em referência à antiga árvore que era símbolo de São Pedro da Aldeia. Familiares e amigos foram citados na nota de falecimento, que também informa que o sepultamento ocorrerá após as cerimônias de despedida.