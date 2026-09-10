Francisco Carlos da Costa, conhecido como CantarelliFoto: Reprodução
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Francisco Carlos da Costa, conhecido como Cantarelli, também atuou como poeta, escritor e artista no município
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