Projeto-piloto Seu Voto Importa, iniciativa criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ampliar a acessibilidade e garantir o direito ao voto. - Foto: Reprodução

Projeto-piloto Seu Voto Importa, iniciativa criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ampliar a acessibilidade e garantir o direito ao voto.Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2026 17:51

São Pedro da Aldeia - Atenção, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que não tenham meios próprios para chegar ao local de votação poderão contar com transporte gratuito e adaptado no primeiro turno das Eleições 2026.

São Pedro está entre as três localidades do estado do Rio de Janeiro escolhidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) para receber o projeto-piloto Seu Voto Importa, iniciativa criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ampliar a acessibilidade e garantir o direito ao voto.

SOLICITAÇÃO ATÉ 14 DE SETEMBRO

Quem precisar do serviço deve fazer a solicitação até segunda-feira, 14 de setembro. O pedido pode ser realizado pelo próprio eleitor ou por procurador, apoiador ou curador, por meio de formulário on-line disponibilizado pela Justiça Eleitoral.

Não é necessário apresentar laudo médico. A autodeclaração da deficiência ou da dificuldade de locomoção é suficiente para solicitar o transporte.

COMO FUNCIONARÁ EM SÃO PEDRO?

O atendimento será feito em veículos adaptados e abrangerá todo o território de São Pedro da Aldeia.

O diferencial é que o eleitor será buscado no endereço informado, levado ao local de votação e transportado de volta para casa após o voto, independentemente da distância entre sua residência e a seção eleitoral.

A medida integra o programa Seu Voto Importa, instituído pelo TSE para reduzir barreiras de acesso às urnas e assegurar condições de igualdade para o exercício da cidadania.