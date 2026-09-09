Anderson Rodrigues Leite foi localizado na noite de terça-feira, em São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um homem investigado por tentar sequestrar uma adolescente de 15 anos no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, foi localizado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite desta terça-feira (8), e acabou preso durante a madrugada desta quarta (9).
Anderson Rodrigues Leite é apontado pela Polícia Civil como responsável pela tentativa de sequestro ocorrida na última sexta-feira (4), por volta das 19h40, na Rua Dona Romana. Câmeras de segurança registraram a ação.
Segundo as investigações, a adolescente inicialmente acreditou que seria vítima de um roubo. O suspeito a ameaçou e, após ela entregar o celular, teria puxado a jovem para dentro de um veículo.
A vítima, porém, estava com um spray de pimenta. Ela esperou um momento de distração, atingiu o suspeito no rosto e conseguiu escapar ao pular do carro em movimento. A adolescente sofreu escoriações no joelho e na cabeça e procurou ajuda em um condomínio próximo.
O homem fugiu levando os pertences da vítima. O pai da adolescente registrou o caso na 23ª DP (Méier), e as investigações passaram a ser conduzidas em conjunto pela unidade, pela 44ª DP (Inhaúma) e pela Divisão Antissequestro (DAS).
Informações obtidas por meio do Civitas, sistema de inteligência e monitoramento da Prefeitura do Rio, ajudaram os investigadores a localizar o veículo e identificar o suspeito. Anderson foi encontrado em São Pedro da Aldeia na noite de terça-feira.
O carro utilizado na tentativa de sequestro também foi localizado, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Anderson foi levado para a 23ª DP, onde permaneceu até a Justiça analisar o pedido de prisão temporária.
Durante a madrugada desta quarta-feira, o Plantão Judiciário expediu o mandado. Como o suspeito ainda estava na delegacia, a prisão foi cumprida.
Anderson permanece detido por força do mandado de prisão temporária e deverá responder por tentativa de sequestro e roubo. A investigação continua para esclarecer toda a dinâmica do crime e reunir novas provas.
A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.