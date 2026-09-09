Anderson Rodrigues Leite foi localizado na noite de terça-feira, em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Anderson Rodrigues Leite foi localizado na noite de terça-feira, em São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução

Publicado 09/09/2026 17:00

São Pedro da Aldeia - Um homem investigado por - Um homem investigado por tentar sequestrar uma adolescente de 15 anos no Engenho Novo , na Zona Norte do Rio, foi localizado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite desta terça-feira (8), e acabou preso durante a madrugada desta quarta (9).

Anderson Rodrigues Leite é apontado pela Polícia Civil como responsável pela tentativa de sequestro ocorrida na última sexta-feira (4), por volta das 19h40, na Rua Dona Romana. Câmeras de segurança registraram a ação.

Segundo as investigações, a adolescente inicialmente acreditou que seria vítima de um roubo. O suspeito a ameaçou e, após ela entregar o celular, teria puxado a jovem para dentro de um veículo.

A vítima, porém, estava com um spray de pimenta. Ela esperou um momento de distração, atingiu o suspeito no rosto e conseguiu escapar ao pular do carro em movimento. A adolescente sofreu escoriações no joelho e na cabeça e procurou ajuda em um condomínio próximo.

O homem fugiu levando os pertences da vítima. O pai da adolescente registrou o caso na 23ª DP (Méier), e as investigações passaram a ser conduzidas em conjunto pela unidade, pela 44ª DP (Inhaúma) e pela Divisão Antissequestro (DAS).

Informações obtidas por meio do Civitas, sistema de inteligência e monitoramento da Prefeitura do Rio, ajudaram os investigadores a localizar o veículo e identificar o suspeito. Anderson foi encontrado em São Pedro da Aldeia na noite de terça-feira.

O carro utilizado na tentativa de sequestro também foi localizado, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Anderson foi levado para a 23ª DP, onde permaneceu até a Justiça analisar o pedido de prisão temporária.

Durante a madrugada desta quarta-feira, o Plantão Judiciário expediu o mandado. Como o suspeito ainda estava na delegacia, a prisão foi cumprida.

Anderson permanece detido por força do mandado de prisão temporária e deverá responder por tentativa de sequestro e roubo. A investigação continua para esclarecer toda a dinâmica do crime e reunir novas provas.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.