Anderson Rodrigues Leite foi localizado na noite de terça-feira, em São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução
Suspeito de tentar sequestrar adolescente no Rio é preso em São Pedro
Anderson Rodrigues Leite foi localizado na noite de terça-feira (8), durante ação conjunta de três unidades da Polícia Civil; carro usado na abordagem foi encontrado em Irajá.
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Registro foi feito na noite desta terça-feira (8), na RJ-140, próximo à Firjan, trecho de grande circulação de veículos e histórico de acidentes
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