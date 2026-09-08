Estacionamento e circulação de ônibus de turismo motivaram reclamações - Reprodução

Estacionamento e circulação de ônibus de turismo motivaram reclamaçõesReprodução

Publicado 08/09/2026 15:00

São Pedro da Aldeia - Após uma denúncia publicada no O Dia sobre os - Após uma denúncia publicada no O Dia sobre os transtornos provocados pelo estacionamento e circulação de ônibus de turismo no Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia , uma fiscalização conjunta resultou na autuação de cerca de 50 ônibus em desacordo com as regras municipais. A ação também notificou três estabelecimentos e diversos veículos de passeio por irregularidades na região.

A fiscalização foi realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESORP), em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Fiscalização de Posturas, após a pasta tomar conhecimento da situação na Rua Turíbio Rodrigues da Fonseca.

Segundo os moradores, a presença dos veículos de grande porte tem comprometido a circulação na área residencial, principalmente em períodos de maior movimento, como feriados e alta temporada. Há relatos de ônibus ocupando espaços de circulação e dificultando até mesmo a saída de veículos das garagens.

A reclamação também envolve a Rua da Tainha. Moradores relatam problemas relacionados à passagem dos ônibus pela via, incluindo danos à fiação de internet. Segundo um relato, uma fiação teria se rompido e ficado presa ao pescoço de uma menina, que quase teria se ferido.

Outro morador afirmou que a pavimentação do bairro não estaria preparada para o trânsito frequente de veículos de grande porte e demonstrou preocupação com possíveis impactos sobre a rede de esgoto e a tubulação de água.

“A pavimentação aqui do bairro não está preparada para esse tipo de transporte passando aqui direto, lotado para cima e para baixo. Então, o município vai também sofrer, vai ter que consertar a pavimentação, que não está preparada. A rede de esgoto, a tubulação de água, vai quebrar tudo. Então você vê, nós só temos a perder com um turismo desse, desorganizado”, disse.

A situação havia levado a Guarda Municipal a ser acionada na manhã de sábado (5), quando uma equipe iria ao local para verificar as condições de circulação e estacionamento dos ônibus.

Além dos cerca de 50 ônibus, a fiscalização autuou três estabelecimentos, incluindo o citado pelos moradores, por exercerem atividade comercial sem alvará de funcionamento. Também foram autuados diversos veículos de passeio estacionados de forma irregular.

De acordo com a SESORP, os ônibus estavam em desacordo com o decreto municipal que regulamenta a circulação e o estacionamento de veículos de turismo no município.

A Secretaria afirmou que reconhece o direito dos moradores de acessarem suas residências com segurança e tranquilidade. A pasta também declarou que o turismo é bem-vindo em São Pedro da Aldeia, desde que seja realizado de forma ordenada, respeitando a legislação municipal e a rotina dos moradores.

A fiscalização na região será mantida de forma contínua, segundo a SESORP, com reforço aos finais de semana, feriados e períodos de alta temporada.