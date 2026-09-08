A fiscalização foi realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESORP), em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Fiscalização de Posturas, após a pasta tomar conhecimento da situação na Rua Turíbio Rodrigues da Fonseca.
Segundo os moradores, a presença dos veículos de grande porte tem comprometido a circulação na área residencial, principalmente em períodos de maior movimento, como feriados e alta temporada. Há relatos de ônibus ocupando espaços de circulação e dificultando até mesmo a saída de veículos das garagens.
A reclamação também envolve a Rua da Tainha. Moradores relatam problemas relacionados à passagem dos ônibus pela via, incluindo danos à fiação de internet. Segundo um relato, uma fiação teria se rompido e ficado presa ao pescoço de uma menina, que quase teria se ferido.
Outro morador afirmou que a pavimentação do bairro não estaria preparada para o trânsito frequente de veículos de grande porte e demonstrou preocupação com possíveis impactos sobre a rede de esgoto e a tubulação de água.
“A pavimentação aqui do bairro não está preparada para esse tipo de transporte passando aqui direto, lotado para cima e para baixo. Então, o município vai também sofrer, vai ter que consertar a pavimentação, que não está preparada. A rede de esgoto, a tubulação de água, vai quebrar tudo. Então você vê, nós só temos a perder com um turismo desse, desorganizado”, disse.
A situação havia levado a Guarda Municipal a ser acionada na manhã de sábado (5), quando uma equipe iria ao local para verificar as condições de circulação e estacionamento dos ônibus.
Além dos cerca de 50 ônibus, a fiscalização autuou três estabelecimentos, incluindo o citado pelos moradores, por exercerem atividade comercial sem alvará de funcionamento. Também foram autuados diversos veículos de passeio estacionados de forma irregular.
De acordo com a SESORP, os ônibus estavam em desacordo com o decreto municipal que regulamenta a circulação e o estacionamento de veículos de turismo no município.
A Secretaria afirmou que reconhece o direito dos moradores de acessarem suas residências com segurança e tranquilidade. A pasta também declarou que o turismo é bem-vindo em São Pedro da Aldeia, desde que seja realizado de forma ordenada, respeitando a legislação municipal e a rotina dos moradores.
A fiscalização na região será mantida de forma contínua, segundo a SESORP, com reforço aos finais de semana, feriados e períodos de alta temporada.
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