Confusão no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Confusão no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 05/09/2026 14:54

São Pedro da Aldeia - Moradores da Rua Turíbio Rodrigues da Fonseca, no Baixo Grande, em - Moradores da Rua Turíbio Rodrigues da Fonseca, no Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia , afirmam que chegaram ao limite com os transtornos provocados pelo estacionamento de ônibus de turismo instalado na região. Na via, a circulação e a permanência dos veículos de grande porte estariam comprometendo a mobilidade e afetando diretamente a rotina de quem vive no local.

Segundo os moradores, em determinados momentos, os ônibus ocupam o espaço de circulação e dificultam até mesmo a saída de veículos das garagens. Quem mora na rua relata que, dependendo da posição dos ônibus, simplesmente não consegue sair de casa de carro.

A situação se agrava em feriados e durante a alta temporada, quando o movimento aumenta e o trânsito na região fica ainda mais complicado. Para os moradores, uma área residencial passou a conviver com uma movimentação que a estrutura da rua não comporta.

“A pavimentação aqui do bairro não está preparada para esse tipo de transporte passando aqui direto, lotado para cima e para baixo. Então, o município vai também sofrer, vai ter que consertar a pavimentação, que não está preparada. A rede de esgoto, a tubulação de água, vai quebrar tudo. Então você vê, nós só temos a perder com um turismo desse, desorganizado”, disse um morador.

Diante dos transtornos, a Guarda Municipal foi acionada na manhã deste sábado (5) e iria ao local para verificar a situação. A principal reivindicação é que o estacionamento de ônibus não comprometa o acesso às residências nem transforme a rua em um gargalo, especialmente nos períodos de maior movimento turístico.

O caso também levanta questionamentos sobre as condições e a organização do local destinado aos ônibus de turismo. Para os moradores, não basta receber os veículos: é preciso garantir estrutura e circulação compatíveis com a atividade.

O Jornal O DIA entrou em contato com a Prefeitura para saber quais medidas serão adotadas e se há fiscalização ou algum tipo de ordenamento específico para o estacionamento. Até o momento, não houve resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.

