Confusão no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Moradores da Rua Turíbio Rodrigues da Fonseca, no Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, afirmam que chegaram ao limite com os transtornos provocados pelo estacionamento de ônibus de turismo instalado na região. Na via, a circulação e a permanência dos veículos de grande porte estariam comprometendo a mobilidade e afetando diretamente a rotina de quem vive no local.
Segundo os moradores, em determinados momentos, os ônibus ocupam o espaço de circulação e dificultam até mesmo a saída de veículos das garagens. Quem mora na rua relata que, dependendo da posição dos ônibus, simplesmente não consegue sair de casa de carro.
A situação se agrava em feriados e durante a alta temporada, quando o movimento aumenta e o trânsito na região fica ainda mais complicado. Para os moradores, uma área residencial passou a conviver com uma movimentação que a estrutura da rua não comporta.
“A pavimentação aqui do bairro não está preparada para esse tipo de transporte passando aqui direto, lotado para cima e para baixo. Então, o município vai também sofrer, vai ter que consertar a pavimentação, que não está preparada. A rede de esgoto, a tubulação de água, vai quebrar tudo. Então você vê, nós só temos a perder com um turismo desse, desorganizado”, disse um morador.
Diante dos transtornos, a Guarda Municipal foi acionada na manhã deste sábado (5) e iria ao local para verificar a situação. A principal reivindicação é que o estacionamento de ônibus não comprometa o acesso às residências nem transforme a rua em um gargalo, especialmente nos períodos de maior movimento turístico.
O caso também levanta questionamentos sobre as condições e a organização do local destinado aos ônibus de turismo. Para os moradores, não basta receber os veículos: é preciso garantir estrutura e circulação compatíveis com a atividade.
Jornal O DIA entrou em contato com a Prefeitura para saber quais medidas serão adotadas e se há fiscalização ou algum tipo de ordenamento específico para o estacionamento. Até o momento, não houve resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.