32ª Cavalgada da Independência será realizada no Polo Rural - Foto: Reprodução

32ª Cavalgada da Independência será realizada no Polo RuralFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2026 17:40

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia terá - São Pedro da Aldeia terá dois dias de programação em comemoração ao feriado da Independência. A 32ª Cavalgada da Independência será realizada no Polo Rural, no bairro Cruz, neste domingo (6) e na segunda-feira (7), das 10h às 22h no primeiro dia e das 10h às 20h no segundo. A entrada é gratuita.

A programação de domingo começa às 11h, com a Prova dos Três Tambores. Às 12h, Jéssica Salles & WD dos Teclados se apresentam no palco da praça de alimentação. Dani Carvalho sobe ao mesmo palco às 14h.

No palco principal, Os Brabos do Forró se apresentam às 16h. O cantor Vagner Marins será a atração das 18h, seguido por Léo Parazi, às 20h. Ainda no domingo, a Prova do Laço será realizada a partir das 18h.

Na segunda-feira (7), a programação começa às 10h com a concentração de cavaleiros e amazonas às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo. A cavalgada seguirá em direção ao Polo Rural, onde serão realizadas as demais atividades.

A Prova de Marcha, também conhecida como poeirão, está marcada para as 11h. Os Mineirinhos se apresentam às 12h no palco da praça de alimentação.

A programação do palco principal terá início às 14h, com o cantor Ícaro Moraes. Raylane Mendes se apresenta às 16h, com repertório de sertanejo, axé e piseira. A cantora Victória Gabi encerra a programação musical às 18h.

Durante os dois dias, o público também poderá utilizar a área kids e participar de atividades como exposição de carros antigos, câmera 360º e tirolesa. A praça de alimentação funcionará durante o evento.

A 32ª Cavalgada da Independência é realizada pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e de Turismo. O evento conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-RJ) e incentivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), por meio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).

O Polo Rural de São Pedro da Aldeia fica na Estrada da Cruz, na zona rural do município, em uma área de 480 mil metros quadrados.

Programação

Domingo (06/09)

Provas equestres

11h – Prova dos Três Tambores

18h – Prova do Laço

Shows

12h – Jéssica Salles & WD dos Teclados

14h – Dani Carvalho

16h – Os Brabos do Forró

18h – Vagner Marins

20h – Léo Parazi

Segunda-feira (07/09)

Cavalgada da Independência

10h – Concentração às margens da RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo

Prova equestre

11h – Prova de Marcha (poeirão)

Shows

12h – Os Mineirinhos

14h – Ícaro Moraes

16h – Raylane Mendes

18h – Victória Gabi

Durante os dois dias: área kids, exposição de carros antigos, câmera 360º, tirolesa e praça de alimentação.

