O acidente aconteceu por volta de 1h30Reprodução

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um carro capotou e atingiu uma caminhonete estacionada às margens da RJ-140, em São Pedro da Aldeia, na madrugada desta segunda-feira (31). O acidente aconteceu por volta de 1h30, na altura do km 18, no bairro Baixo Grande, e deixou o motorista, de 22 anos, e um passageiro, de 24, feridos.
Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), o carro seguia no sentido Cabo Frio–São Pedro da Aldeia quando o motorista perdeu o controle da direção. Com o impacto, o veículo capotou e atingiu a caminhonete, que estava parada às margens da rodovia.
As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.
Ainda conforme o registro policial, o proprietário da caminhonete esteve no local após o acidente e informou que o veículo foi retirado da área.
A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, que deverá investigar as circunstâncias do acidente.
A reportagem tentou contato com os envolvidos para obter mais informações, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.