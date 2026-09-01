O acidente aconteceu por volta de 1h30 - Reprodução

O acidente aconteceu por volta de 1h30Reprodução

Publicado 01/09/2026 14:36

Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), o carro seguia no sentido Cabo Frio–São Pedro da Aldeia quando o motorista perdeu o controle da direção. Com o impacto, o veículo capotou e atingiu a caminhonete, que estava parada às margens da rodovia.

As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.

Ainda conforme o registro policial, o proprietário da caminhonete esteve no local após o acidente e informou que o veículo foi retirado da área.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, que deverá investigar as circunstâncias do acidente.

A reportagem tentou contato com os envolvidos para obter mais informações, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.