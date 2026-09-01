O acidente aconteceu por volta de 1h30Reprodução
Carro capota e atinge caminhonete na RJ-140, em São Pedro da Aldeia
Motorista, de 22 anos, e passageiro, de 24, ficaram feridos e foram levados para atendimento médico após acidente na madrugada desta segunda-feira (31)
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TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
Expo Agro de Daniela lota parque e turbina economia de Araruama
Prefeita diz que público superou o melhor dia da edição anterior e destaca ocupação de hotéis, pousadas e Airbnb
Direitos Humanos da Alerj vai a Araruama para apurar morte de Cabo da PM
O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares
Acusado de matar cabo da PM morre em confronto em São Pedro da Aldeia
Gabriel Oliveira dos Santos, de 29 anos, foi localizado no bairro São João durante uma operação de busca; segundo a PM, ele tinha 13 anotações criminais
Cabo da PM morre após ser baleado durante confronto em São Pedro da Aldeia
Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, foi atingido durante um tiroteio no Campo Redondo
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