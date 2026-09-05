Ana Paula Mendes durante caminhada em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução
Ana Paula Mendes vai às ruas de São Pedro e ouve demandas da população
Durante caminhada, candidata a deputada estadual destacou problemas de urbanização e os desafios para pedestres e ciclistas na RJ-140
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Flávio lidera para presidente e Paes e Ruas empatam em Cabo Frio, diz pesquisa
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MPE pede indeferimento da candidatura de Marquinho Mendes a deputado estadual
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TRE-RJ cassa Carlos Russo e troca de partido custa mandato em Araruama
Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
32ª Cavalgada da Independência terá dois dias no Polo Rural
A programação ocorre neste domingo (6) e segunda-feira (7), com competições, apresentações musicais, atividades para crianças e opções de gastronomia
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