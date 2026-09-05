Ana Paula Mendes durante caminhada em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Ana Paula Mendes durante caminhada em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 05/09/2026 14:45

São Pedro da Aldeia - Em agenda política por São Pedro da Aldeia, a - Em agenda política por São Pedro da Aldeia, a candidata a deputada estadual Ana Paula Mendes (PSD) percorreu diferentes pontos do município nesta sexta-feira (4) e colocou na pauta temas que vêm acompanhando o crescimento acelerado da cidade. Da feira tradicional às ruas do Centro e de São João, ela ouviu moradores, comerciantes e eleitores e identificou demandas ligadas principalmente à infraestrutura, mobilidade e segurança.

A movimentação também serviu para Ana Paula apresentar uma leitura política sobre os desafios enfrentados pelo município. Segundo ela, São Pedro vive um momento de expansão que precisa ser acompanhado por planejamento e investimentos públicos capazes de dar conta do crescimento populacional e econômico.

Um dos pontos levantados durante a agenda foi a falta de urbanização em diferentes bairros. Ana Paula também chamou atenção para as dificuldades enfrentadas por pedestres e ciclistas na RJ-140, mesmo com a duplicação da rodovia, além da questão dos radares eletrônicos, que, segundo as informações apresentadas por ela, ainda não estão em funcionamento em razão de pendências judiciais.

Para a candidata, as demandas de São Pedro não podem ser tratadas de maneira isolada. A avaliação é de que problemas de mobilidade, infraestrutura, segurança, turismo e desenvolvimento econômico ultrapassam os limites do município e precisam entrar no debate regional e estadual.

“Eu não vim a São Pedro da Aldeia para prometer obra. Eu vim para ouvir, observar e entender o que acontece. É uma cidade quatrocentona, uma das mais antigas do Rio, que cresceu muito e tem uma importância econômica enorme para a nossa região. Esse crescimento precisa ser acompanhado de atenção, planejamento e investimento”.

