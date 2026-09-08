Show animaram público no Polo Rural - Ascom

Show animaram público no Polo RuralAscom

Publicado 08/09/2026 15:08

São Pedro da Aldeia - Nem a chuva forte que caiu ao longo de todo o domingo (6) desanimou o público a participar da programação da - Nem a chuva forte que caiu ao longo de todo o domingo (6) desanimou o público a participar da programação da 32ª Cavalgada da Independência, realizada no Polo Rural, em São Pedro da Aldeia. Além da programação musical, a tradicional cavalgada integrou a programação do evento no feriado (7), que também contou com provas e atrações musicais e reuniu famílias, cavaleiros e visitantes.

A programação começou no domingo (6), mesmo com a chuva forte registrada ao longo do dia. O evento é realizado pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e de Turismo, com patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-RJ) e incentivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), por meio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).

A realização também contou com apoio das Secretarias de Esportes e Lazer, Segurança e Ordem Pública, Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos.

No primeiro dia, uma das atividades foi a Prova do Laço Campista. A competição consiste em acertar o laço o maior número de vezes, e vence quem obtiver o melhor desempenho. Cada vencedor recebeu R$ 1 mil.

Foram premiados Feio de Travessão, Gabriel de Denise, Natinho do Sertão, Arthur de Souza, Renan Santos, Leandro de Bide, Otávio de Cimar, Letícia de Unamar e Buty Cantagalo.

A programação musical teve apresentações dos Brabos do Forró e do cantor Vagner Marins, de Rio Bonito. A banda, formada por Patrick Meirelles, nos vocais, e Johnny Salles, no teclado, apresentou repertório de forró.

Com 20 anos de carreira, Patrick Meirelles destacou a proposta do show. “Garantimos um show bem animado e divertido, com um repertório bem para cima e focado na cavalgada, garantindo a raiz do forró”, afirmou.

Vagner Marins participou pela primeira vez da Cavalgada da Independência de São Pedro da Aldeia. O cantor apresentou repertório de sertanejo romântico e sucessos clássicos, incluindo “Adoro Amar Você”.

“É um privilégio muito grande estar tocando aqui. É uma pena que a chuva esteja um pouco forte, mas o pessoal está animado”, declarou.

As condições climáticas também provocaram mudanças na programação. Momentos de chuva intensa, acompanhados de rajadas de vento, afetaram algumas estruturas e o fornecimento de energia elétrica.

Por segurança, as apresentações de Jéssica Salles e WD dos Teclados, e Dani Carvalho, além da Prova dos Três Tambores, não foram realizadas. Já o show do cantor Léo Parazi foi transferido para segunda-feira (7) e passou a integrar a programação do feriado.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Abastecimento, Thiago Ribeiro, afirmou que a organização precisou buscar alternativas diante dos imprevistos provocados pelo clima e agradeceu às equipes envolvidas na realização do evento.

“Organizamos essa festa com toda a atenção, pensando em cada detalhe para entregar um grande evento para a população. Tivemos imprevistos por causa das condições climáticas, mas toda a equipe se empenhou para encontrar alternativas e fazer a programação acontecer”, disse.

A presença do público também foi mantida durante a chuva. A moradora Rosangela Silva contou que decidiu participar da festa mesmo com o mau tempo.

“Eu não perco nenhum evento e fiquei muito animada quando soube que, este ano, seriam dois dias de festa. Não seria a chuva que iria me impedir de aproveitar”, contou.