Engarrafamento gerado pelo acidenteFoto: Reprodução
Acidente na Amaral Peixoto causa congestionamento em São Pedro
Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (10), na altura do Balneário, próximo à UPA Pediátrica
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André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
Daniela Soares cobra avanço de projetos junto ao Governo do Estado
Prefeita de Araruama esteve no Rio em reuniões com o DER e secretaria de Infraestrutura para avançar projetos como a nova ligação da Via Lagos com a RJ-138
São Pedro terá transporte gratuito para eleitores com deficiência
Quem precisar do serviço deve fazer a solicitação até segunda-feira, 14 de setembro, confira como
STF anula eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara de Araruama
Decisão acolhe pedido do partido Cidadania e invalida a recondução do vereador Magno Dheco
Ramon Gidalte, do PL, pede votos para André Ceciliano (PT) em Casimiro
Aparição do prefeito ao lado do petista, nesta terça (8), gerou reações negativas no cenário político local
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