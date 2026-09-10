Engarrafamento gerado pelo acidente - Foto: Reprodução

Engarrafamento gerado pelo acidenteFoto: Reprodução

Publicado 10/09/2026 17:28

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (10) provocou congestionamento nos dois sentidos da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do Balneário, em São Pedro da Aldeia . A ocorrência aconteceu por volta das 9h, quase em frente à UPA Pediátrica SPA, e deixou o trânsito complicado na região.

Em um dos sentidos da rodovia, no trecho para quem segue em direção ao Centro, um motociclista foi encontrado caído. No sentido contrário, para quem vinha de São Pedro, havia dois carros envolvidos em uma batida. Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu nem sobre a possível relação entre as duas situações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O congestionamento chegou até a região da rodoviária. Motoristas que passam pelo trecho precisaram redobrar a atenção devido à ocorrência e à retenção no trânsito.