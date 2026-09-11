Momento em que o animal é resgatdo pelo Corpo de Bombeiros Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Uma cena diferente chamou a atenção dos moradores do bairro Flexeira após as fortes chuvas: um jacaré apareceu e ficou escondido pertinho do muro de uma residência.

Quem percebeu que tinha algo diferente por ali foi o cachorro da casa, que começou a latir sem parar na direção do muro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fez o resgate com o os equipamentos de segurança e levou o animal de volta ao habitat natural.

Agora queremos saber: se você olhasse para o muro de casa e desse de cara com um jacaré, qual seria sua reação?

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Moemnto em que o Corpo de Bombeiros resgata o animal Video: Reprodução
Moemnto em que o Corpo de Bombeiros resgata o animal Video: Reprodução