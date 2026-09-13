Procon de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Procon de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2026 13:45

O Procon de São Pedro da Aldeia realiza, nos dias 22 e 23 de setembro, um mutirão de negociação de dívidas em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (SEDCON-RJ). Oito empresas participarão da ação, que vai reunir diferentes credores em um mesmo local para atendimento aos consumidores.

Participam do mutirão Itaú, Claro, TIM, Vivo, Pefisa (Grupo Pernambucanas), Casas Bahia, Prolagos e Enel. Os atendimentos serão realizados na sede do Procon, localizada no Centro, das 9h às 12h e das 13h às 17h. A distribuição de senhas ocorrerá das 9h às 15h.

A programação é aberta ao público e destinada a consumidores que possuem pendências com as empresas participantes. A iniciativa busca possibilitar a negociação dos débitos e a resolução de conflitos entre consumidores e empresas.

A diretora interina do Procon, Adriely Carvalho, orienta os consumidores que possuem dívidas com os credores participantes a comparecerem ao local.

“O PROCON está de portas abertas para atender os consumidores que precisam negociar suas dívidas. Se você tem pendências com as empresas participantes, compareça, leve seus documentos e aproveite essa chance de regularizar sua situação financeira”, destacou.

O Procon de São Pedro da Aldeia fica na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.