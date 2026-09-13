Jane Reis e Ana Paula Mendes - Foto: Renata Cristiane

Jane Reis e Ana Paula Mendes Foto: Renata Cristiane

Publicado 13/09/2026 13:29

A candidata a vice-governadora Jane Reis (PSD), que integra a chapa de Eduardo Paes na disputa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro , e a candidata a deputada estadual Ana Paula Mendes (PSD), participam neste sábado (12) de um ato político em São Pedro da Aldeia. O evento está acontecendo agora no Centro, onde também participam candidatos e outras lideranças políticas.

A agenda marca a inauguração do Comitê 55, espaço destinado a receber apoiadores e integrar as atividades da campanha na Região dos Lagos. Durante entrevista, Jane Reis falou sobre políticas públicas voltadas às mulheres, geração de empregos, capacitação profissional e atendimento às famílias.

“Nós somos mães profissionais. Eu sou advogada, Ana Paula jornalista. Nós precisamos ter voz, precisamos ser ouvidas. Isso vai fazer toda a diferença no governo”, afirmou.

A candidata também relatou ter encontrado mulheres durante a passagem por diferentes municípios que enfrentam dificuldades para custear tratamentos dos filhos.

“Quando eu escutei esse relato, isso mexeu muito, porque ela tirava R$ 200 da comida para pagar a terapia da criança. Isso não é justo. É muito injusto. E nós vamos trabalhar firme para mudar esse quadro”, declarou.

Jane defendeu ainda uma atuação conjunta entre o Governo do Estado e os 92 municípios. Segundo ela, as demandas locais devem ser consideradas na definição das políticas públicas. Na área de geração de emprego, a candidata afirmou que pretende considerar as características de cada município e ampliar a capacitação profissional, principalmente para jovens e mulheres.

“Cada município tem a sua vocação, cada município tem as suas demandas e o seu potencial. O jovem precisa de oportunidade. Tem que capacitar, curso técnico. A FAETEC está aí para isso”, afirmou.

Jane também abordou medidas relacionadas ao enfrentamento da violência doméstica e defendeu ações de orientação nas escolas para jovens. Além de Jane, participam do ato o candidato o candidato a deputado federal Léo Mendes (PP) e outras lideranças políticas.