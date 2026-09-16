O campeonato será disputado em duas fases. - Foto: Reprodução

O campeonato será disputado em duas fases.Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2026 18:00 | Atualizado 16/09/2026 18:01

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo Adulto 2026 voltou a ser realizado em São Pedro da Aldeia após mais de 20 anos. A cerimônia de abertura aconteceu neste domingo (13), no campo do São Pedro Esporte Clube (SPEC), no Centro.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a competição reúne oito equipes: Esporte Clube Nacional, Esporte Clube Brasil, Grêmio Cancela, Cruz Futebol Clube, Novo Hamburgo F.C., São Pedro Esporte Clube, Porto Real F.C. e Rodoviário F.C. Os jogos serão realizados nos campos do São Pedro Esporte Clube, no Centro, e do Cruzeiro, em Campo Redondo. Durante a abertura, o prefeito Fábio do Pastel (PL) destacou a retomada do campeonato e agradeceu aos atletas participantes.

“Nós estamos aqui resgatando esse esporte e, de coração, eu fico muito feliz com todo esse trabalho e com a parceria de todos que vêm nos ajudando a desenvolver a cidade. Quero fazer um agradecimento muito especial a todos os atletas que aceitaram esse convite para resgatar esse campeonato tão importante para o município. Tenho certeza de que vai ser um grande evento. Parabenizo também a equipe de arbitragem e desejo sucesso a todos”, afirmou.

Na partida de abertura, o Esporte Clube Brasil venceu o Esporte Clube Nacional por 1 a 0, com gol de Dioguinho. O presidente e técnico do E.C. Brasil, Ronald Willian, atribuiu o resultado à união da equipe.

“Abrir um campeonato é sempre difícil, ainda mais com um clássico, mas a nossa união entre os jogadores e ter a nossa torcida ao nosso lado e nos incentivando foram pontos primordiais para a conquista dos três pontos. Estamos todos numa mesma sintonia para buscar bons resultados”, afirmou.

A segunda partida da rodada não foi realizada. O Grêmio Cancela venceu por WO após o time do Cruz Futebol Clube não chegar a tempo para o confronto, marcado para as 14h30.

A arbitragem aguardou os 15 minutos de tolerância previstos no regulamento. Como os atletas não se apresentaram dentro do prazo, a partida foi encerrada. A ocorrência foi registrada em súmula e será encaminhada para julgamento da Junta Disciplinadora da competição. O secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Ramos, falou sobre o retorno do campeonato.

“Retomar o Campeonato Municipal é devolver aos atletas, aos clubes e à população uma competição que já fez parte da história esportiva da nossa cidade. Mais do que organizar partidas, estamos criando novamente um espaço para que os talentos do município possam competir, representar suas equipes e reencontrar o público nos campos. Esperamos que essa edição marque o início de uma nova fase para o futebol amador aldeense e que o campeonato volte a fazer parte, de forma permanente, do nosso calendário esportivo”, destacou.

A rodada contou com arbitragem oficial federada e estrutura de apoio. A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, atuou no ordenamento do evento. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou uma ambulância com equipe para atendimento em caso de necessidade.

Também participaram da abertura o vice-presidente da Câmara Municipal, José Victor Coutinho da Costa, e os vereadores Moisés Batista e Paulo Santana.

Competição

O campeonato será disputado em duas fases. Na primeira, as oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro, com sistema de rodízio simples e disputa em pontos corridos.

Na segunda fase, as quatro equipes classificadas avançam para as semifinais. O primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o primeiro colocado do Grupo B jogará contra o segundo colocado do Grupo A.

Além da taça de campeão, haverá premiações individuais e coletivas. Serão entregues troféus ao artilheiro, ao goleiro menos vazado entre as equipes finalistas e à equipe mais disciplinada da decisão. Os atletas das equipes campeã e vice-campeã receberão medalhas.

Os horários e resultados dos jogos, além de dados, estatísticas e informações sobre os jogadores, poderão ser acompanhados pelo aplicativo Copa Fácil. A competição seguirá as regras oficiais do futebol de campo, com as adaptações previstas no regulamento.

Homenagem

Antes do início da partida de abertura, atletas, autoridades e público fizeram uma salva de palmas em homenagem ao ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer Francisco Carlos Soares da Costa, conhecido como Cantarelli, que morreu na última semana.

Cantarelli foi poeta, escritor e artista e participou da história de São Pedro da Aldeia. Entre suas criações está o Bloco dos Bonecões, tradicional manifestação do Carnaval do município.