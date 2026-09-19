Cerca de R$ 280 em mercadorias furtadas de uma loja na Rua Francisco Santos Silva, no Centro de São Pedro da Aldeia. - Foto: Reprodução

Cerca de R$ 280 em mercadorias furtadas de uma loja na Rua Francisco Santos Silva, no Centro de São Pedro da Aldeia.Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2026 13:43

Um homem identificado pelas iniciais A. V. F., de 42 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (18) com cerca de R$ 280 em mercadorias furtadas de uma loja na Rua Francisco Santos Silva, no Centro de São Pedro da Aldeia. A ocorrência, inicialmente informada à equipe como um assalto, foi registrada posteriormente como furto.

Segundo informações da ocorrência, a equipe RP Apoio à Sede foi acionada por determinação da comandante de companhia e seguiu até a loja G Utilidades, onde localizou o homem em posse das mercadorias pertencentes ao estabelecimento. Ainda de acordo com o registro, ele não ofereceu resistência e foi levado à 125ª DP junto com o representante legal da loja.

Posteriormente, por determinação da autoridade policial, a equipe seguiu para a Central de Flagrantes, onde o suspeito foi apresentado a um oficial da Polícia Civil. Após as providências, foi registrado o RO de furto.

Ainda conforme a ocorrência, A. V. F. possui sete anotações criminais anteriores relacionadas aos artigos 155 e 157 do Código Penal, que tratam, respectivamente, de furto e roubo. Também há registros com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, referente ao tráfico de drogas, e no artigo 12 da antiga Lei 6.368/76, relacionado à posse ou porte ilegal de entorpecentes para uso próprio.

Ao final do procedimento, a ocorrência foi encerrada como furto e o homem permaneceu preso.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.