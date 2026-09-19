Cerca de R$ 280 em mercadorias furtadas de uma loja na Rua Francisco Santos Silva, no Centro de São Pedro da Aldeia.Foto: Reprodução
Homem é preso com R$ 280 em produtos furtados em São Pedro
Ocorrência inicialmente informada como assalto foi registrada como furto após abordagem no Centro; segundo a polícia, suspeito não ofereceu resistência
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