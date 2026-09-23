O CAT está localizado na sede do Horto Escola Artesanal - Foto: Reprodução Ascom

O CAT está localizado na sede do Horto Escola ArtesanalFoto: Reprodução Ascom

Publicado 23/09/2026 14:40

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia abriu inscrições para o recebimento de currículos para oportunidades nas funções de auxiliar de manutenção predial e cozinheiro. A iniciativa tem como objetivo intermediar o contato entre os moradores em busca de colocação profissional e o mercado de trabalho local. Os trabalhadores interessados em concorrer aos postos ofertados têm até esta quarta-feira (23) para efetuar o encaminhamento de seus documentos profissionais, de forma virtual ou presencial.

A oferta destas oportunidades no município é fruto de uma parceria firmada entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a empresa privada responsável pela contratação dos profissionais. O projeto foi desenhado para facilitar a aproximação entre as partes envolvidas e acelerar o envio dos dados dos candidatos diretamente para os setores de recursos humanos responsáveis pelas seleções.

Para concorrer a qualquer uma das duas funções disponíveis, os candidatos devem preencher aos critérios exigidos para a vaga. É necessário ter idade mínima de 18 anos completos, residir em municípios localizados na Região dos Lagos e possuir o nível de escolaridade equivalente ao ensino fundamental completo. A apresentação de experiência comprovada na carteira de trabalho ou em histórico profissional na área pretendida será considerada um diferencial importante durante o processo de triagem.

Como enviar o currículo e local de atendimento

Os interessados têm duas modalidades distintas para efetuar a entrega das informações profissionais. O envio por meio eletrônico pode ser feito encaminhando o arquivo para o endereço de e-mail sagat.oportunidades@gmail.com. Para garantir a correta identificação da candidatura no sistema da secretaria, é obrigatório preencher o campo de assunto do e-mail especificando exatamente qual é a vaga pretendida pelo trabalhador.

Caso prefira o atendimento presencial, o candidato pode comparecer pessoalmente à sede do CAT de São Pedro da Aldeia. A unidade está localizada nas dependências do Horto Escola Artesanal, situado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, no bairro Balneário, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O horário regular de funcionamento do posto de atendimento para o recebimento dos papéis é das 8h30 às 12h e no período da tarde das 13h30 às 16h30.

Etapas da triagem e triagem dos candidatos

O Centro de Atendimento ao Trabalhador ressalta que sua atuação na ação se limita ao papel de facilitador no recolhimento dos currículos e na ponte entre os cidadãos e a iniciativa privada. A unidade governamental realiza o recebimento e o direcionamento formal dos documentos, não tendo qualquer interferência na decisão final sobre as contratações do processo seletivo.

A avaliação detalhada dos perfis profissionais apresentados, a condução de possíveis entrevistas e a escolha final dos contratados serão realizadas de forma exclusiva pela empresa empregadora, seguindo seus critérios internos de seleção. Portanto, o simples envio do documento através do CAT não assegura a contratação imediata, ficando a cargo da empresa contratante o contato com os candidatos selecionados para as fases seguintes.